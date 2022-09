Partidos difieren de lío sacude Cámara Cuentas

La tensión subió esta mañana en el Senado de la República por las posiciones encontradas entre los distintos bloques legislativos en torno a las acusaciones de acoso sexual y laboral de dos empleadas de la dirección jurídica contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez.

En ese sentido el vocero del bloque de senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, rechazó que el gobierno esté protegiendo al presidente del órgano fiscalizador como alega el senador peledeísta Yván Lorenzo.

Romero sostuvo que el gobierno de Luis Abinader se maneja de forma transparente, y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas.

“Lo que está diciendo Iván, eso es pura mentira, aquí lo que nosotros estamos haciendo como senadores que él lo conoce es buscando guardar el debido proceso, tal y como dice la Constitución que es lo que nosotros estamos alegando. Y aclaramos que la resolución que sometió el colega senador no se conoció en la comisión de justicia porque no nos dio el tiempo y quedó sobre la mesa”, sostuvo.

Explicó que “primero ya ese caso está en la jurisdicción del Ministerio Público, y nosotros en el Senado, de acuerdo al artículo 280 de la Constitución somos los jueces en el caso de un juicio contra un funcionario público, pero el proceso de juicio no lo iniciamos nosotros, sino en la Cámara de Diputados y si no nosotros nos ponemos determinar culpabilidad o inocencia, estaríamos violando el debido proceso”.

Citó el artículo 83 de la Carta Magna que establece que “Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula”.

Mientras el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Alta, Dionis Sánchez, autor de la resolución para que se investiguen las denuncias contra Ramírez Sánchez, calificó como un irrespeto la actitud del presidente de la Comisión del Justicia del Senado Pedro Catrain, quien decidió que lo que se dice de Ramírez Sánchez no es verdad y que no se trabajaría sobre el tema en la comisión, “como si viviéramos en una dictadura”

Sánchez recordó a Catrain que la encomienda del pleno hay que cumplirla y que no fue a él personalmente que se le encargó investigar las denuncias.

“Nosotros lo que pedíamos era que se permita una investigación para que se establezca si es verdad o es mentira, no que si hubo reuniones para que se pongan de acuerdo los miembros de la Cámara de Cuentas, no es eso, es que se investigue. “Entonces una sola persona no puede deliberadamente tomar una decisión, eso solo se ve en la dictadura, una sola persona decidir, ya eso no tiene objeto y yo por lo tanto no voy a presentar ni voy a trabajar sobre ese tema porque yo como presidente de la Comisión de Justicia decidí que eso no tiene objeto y lo que se estaba hablando era y lo que se estaba hablando no era cierto, y no fue eso lo que se encomendó”, sostuvo el representante de la Fuerza del Pueblo por la provincia Pedernales.

Agregó que “el papel de un miembro de una comisión es que si el pleno le encomendó hacer algo darle curso a eso, eso es lo que corresponde, entonces si no es cierto, si no hubo tal acoso lo que hay es que demostrarlo y punto, y que tres o cinco miembros de la Cámara de Cuentas se pongan de acuerdo que van a trabajar de manera armónica, porque no fue eso lo que se encomendó”.

En la sesión de este jueves el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD acusó al gobernante Partido Revocionario Moderno (PRM), de proteger al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, quien es acusado de acoso sexual, así como abuso de poder y comportamiento inadecuado por varias empleadas

“La bancada del PRM abre las puertas a la crisis de la Cámara de Cuentas con su protección para que no se investiguen las denuncias graves en esa institución”, dijo el vocero del bloque del PLD en el Senado Yván Lorenzo.

Sostuvo que “es lamentable que el Congreso Nacional se haya dejado quitar la labor de fiscalización de los programas de investigación”.