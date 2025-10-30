El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura. / Fuente externa.

Nueva York.- Pasajeros de un avión de JetBlue que viajaba de México a Nueva Jersey sufrieron heridas luego de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, según reportes de medios.

El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2.30 de la tarde, hora local (6.30 GMT).

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el «personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local», aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con aviationnews.eu, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar.