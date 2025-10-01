AEROPUERTO LAS AMéRICAS. Tres organismos oficiales investigan las causas que provocaron falla técnica en el tren delantero de un avión Embraer 190, que ayer a la 5:20 de la tarde aterrizó de emergencia en esta terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

La indagatoria es encabezada por la Junta de Aviación Civil (JAC), a través de su Departamento de Investigaciones de Accidentes Aéreos, con la participación del Instituto de Aviación Civil (IDAC) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC).

La aeronave, operada por la línea aérea Sky High, realizaba un vuelo de prueba con siete tripulantes a bordo, y tras confrontar falla técnica en el tren delantero, aterrizo de emergencia en la terminal de Las Américas, sin la ocurrencia de víctimas y lesionados.

El aterrizaje se produjo en la pista alterna puesta en funcionamiento recientemente por Aerodom, por lo que las operaciones aéreas y vuelos nacionales e internacionales, no resultaron afectados durante el percance.

Para auxiliar a los siete tripulantes del avión, las autoridades aeroportuarias y Aerodom pusieron en operación todos los equipos de emergencia, por lo que el aterrizaje de la aeronave Embraer 190, se produjo sin consecuencias mayores.

