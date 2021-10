Pau Gasol anuncia su retiro del baloncesto

Por TALES AZZONI |

MADRID (AP) — Tras manifestar el deseo de que “su hermano mayor” Kobe Bryant estuviera a su lado, Pau Gasol puso fin a una carrera dentro del basquetbol que, según dijo, rebasó sus propios sueños.

Gasol anunció el martes su retiro del baloncesto profesional, luego de una trayectoria de más de dos décadas en la que conquistó dos títulos de la NBA y un campeonato mundial con la selección de España.

“Espero que me recuerden como un jugador que ha disfrutado, lo ha dado todo y entregado todo, y al final no está mal jugar hasta los 41 años, con todo lo jugado“, comentó Gasol durante una comparecencia en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. “Está muy bien, y estoy muy contento y agradecido de haber tenido la carrera que he tenido”.

El pívot de 41 años ya había anunciado su despedida del básquet internacional en agosto, luego que España perdió ante Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos de Tokio, su quinta participación en una justa olímpica.

Gasol se incorporó al club español Barcelona en febrero. Su carrera había sido entorpecida por una rebelde lesión en el pie izquierdo, impidiéndole jugar durante casi dos años.

“Me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantísimos años, pero meditada”, anunció Gasol.

Gasol fue acompañado por ex compañeros de equipos y familiares, incluyendo su esposa, su pequeña hija y su hermano Marc.

Al jugador se le quebró la voz cuando mencionó al ausente Bryant, su compañero en los Lakers de Los Ángeles, quien falleció el año pasado, en un accidente de helicóptero.

“Quería hacer una mención especial al compañero Kobe Bryant, que me gustaría mucho que estuviera aquí, pero así es la vida. La vida es muy injusta a veces, lo echamos mucho de menos a él y a su hija Gigi”, expresó Gasol. “Me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor y me enseñó a ser un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor, íGracias Kobe!”.

Explicó que seguir jugando hubiera supuesto un riesgo: Su pie fracturado podía empeorar. Y en ese caso, sólo habría podido ejercitarse mediante la natación o la bicicleta. Tras su brillante trayectoria, manifestó su deseo de pasar más tiempo en casa.

“Quería acabar jugando y disfrutando, no con una lesión, muletas y operaciones. Muy agradecido a los que habéis contribuido a poder haber ganado una Liga más con el Barça, equipo en el que debuté con 18 años, y luego jugar unos Juegos (Olímpicos) es algo muy especial”, valoró. “Nunca he intentado mantenerme, sino ser mejor. Sin ponerme límites ni dejar que nadie me los pusiera”.

Gasol se consagró campeón de la NBA con los Lakers de Los Ángeles, en 2009 y 2010. Promedió 17 puntos y 9,2 rebotes en 1.226 partidos de temporada regular con cinco equipos de la NBA: los Grizzlies de Memphis, los Bulls de Chicago, los Spurs de San Antonio y los Bucks de Milwaukee.

Fue la tercera selección del draft de la NBA en 2001, tomado por Atlanta para posteriormente ser canjeado a Memphis. Su último partido en la NBA fue con los Bucks en 2019.

Firmó con los Trail Blazers de Portland ese año pero nunca pudo jugar con ellos. Gasol ganó el campeonato mundial con España en 2006, además de títulos europeos en 2009, 2011 y 2015. También obtuvo medallas olímpicas de plata en los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012, así como el bronce en Río de Janeiro 2016.

Hace poco fue elegido para representar a los atletas durante los próximos seis años ante el Comité Olímpico Internacional. El deportista dijo que se había preparado para la vida posterior al retiro. Afirmó que sus nuevos proyectos incluirán trabajo con su fundación, el COI y el UNICEF.

Afirmó que podría probar suerte como consultor o ejecutivo. Ha tenido ya contacto con algunos equipos de la NBA para discutir ideas.

“Se cierra la etapa de jugador pero hay cosas que siguen abiertas, las opciones de seguir haciendo cosas importantes son muchas”, aseveró. “’El precio de la grandeza es la responsabilidad’, me dicen. He intentado ser lo mejor posible. Si asumes ese rol de líder, de grande, tienes que asumir ciertas responsabilidades y eso quiero hacer de ahora en adelante; devolver al deporte y a la sociedad lo que me han dado”.