Pau Gasol, entre los finalistas al Salón de la Fama de la NBA

EEUU.- El español Pau Gasol figura este viernes en la lista de finalistas para entrar en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial 2023, anunciada por la liga estadounidense en una rueda de prensa en Salt Lake City (EE.UU.) previa al comienzo del fin de semana del All-Star.

Gasol, de 42 años y doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, fue elegido junto al alemán Dirk Nowitzki, el francés Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Jennifer Azzi, entre otros exjugadores y exjugadoras, además del entrenador Gregg Popovich.

Los nombres de los nuevos miembros del Salón de la Fama se conocerán el primero de abril, durante la final a cuatro de la NCAA en Houston (Texas).

La ceremonia se celebrará el 12 de agosto en Springfield (Massacchussets) en la ‘Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’. “Como niño creciendo en España no conoces muchas cosas de la vida. Soñaba con jugar en la NBA. Los Juegos de Barcelona nos impactaron a muchos niños de mi generación, dije ‘esos chicos son increíbles, quiero ser como ellos’”, aseguró Gasol en la rueda de prensa.

“Es un viaje, es un honor increíble que llega cuando haces las cosas bien durante mucho tiempo. Jugué al baloncesto mucho tiempo, con gente increíble. Es un honor estar aquí con otros miembros del Salón de la Fama”, prosiguió.

La leyenda de los Lakers, cuya camiseta será retirada por el equipo angelino el próximo 7 de marzo, aseguró que le gustaría que la gente se acordara de su alma competitiva y de su juego al servicio del equipo.

“Me gustaría que se me recuerde como un jugador que tomaba las decisiones correctas en el campo. No me interesaba marcar puntos, quería saber que daba a mi equipo las mejores opciones de ganar”, aseguró.

Gasol disputó 18 temporadas en la NBA, con Memphis Grizzlies, Lakers, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers.

Novato del año en 2022, en temporada regular, el pívot español disputó 1.226 partidos en la NBA (1.150 de ellos como titular) y logró 17 puntos, 9,2 rebotes, 3,2 asistencias y 1,6 tapones de media por encuentro.

En la postemporada, Gasol jugó 136 encuentros (122 partiendo desde el quinteto inicial) y promedió 15,4 puntos, 9,2 rebotes, 3,2 asistencias y 1,7 tapones.

Estas cifras a lo largo de 18 temporadas le sitúan entre los mejores jugadores europeos de la historia de la NBA junto a otros nombres muy destacados como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Drazen Petrovic y Arvydas Sabonis.

Pero más allá de los números, Gasol también ha dejado huella en la NBA por momentos inolvidables como su amistad con el fallecido Kobe Bryant o el memorable salto inicial frente a su hermano Marc en el partido de las estrellas de 2015.

Además del español, también figuran entre los finalistas Nowitzki, leyenda de los Dallas Mavericks y campeón de la NBA en 2011, quien se retiró en 2019, y Tony Parker, cuatro veces campeón NBA con los San Antonio Spurs.