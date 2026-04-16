Santo Domingo.- El cantautor dominicano Pavel Núñez encendió el debate tras sus declaraciones en el programa Sin Filtro Radio Show, donde dejó claro que no se visualiza formando parte del fenómeno mediático Planeta Alofoke.

Durante la entrevista, el artista fue directo: “No me han invitado, no creo que yo quepa en un contenido como el de Planeta Alofoke, no porque sea malo ni bueno…”, dejando entrever que su estilo no encaja con la línea del popular espacio.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el impacto que tiene el programa en la carrera de los artistas, considerado por muchos como una plataforma que impulsa figuras al “top”, Pavel mantuvo su postura firme: “Ya yo me siento conforme con lo que…”, insinuando que no necesita ese tipo de exposición para validar su trayectoria.

En cuanto a la participación de Nacho Estrella dentro del proyecto, el intérprete se mostró respetuoso y le deseó lo mejor: “Ojalá la gente lo quiera como quiso a otros exponentes en la casa de Alofoke… si puede entregar algo que vaya con el perfil, bienvenido sea”.

Las declaraciones subieron de tono cuando la entrevistadora insistió en que una posible entrada a Planeta Alofoke podría elevar aún más su carrera. Pavel, sin rodeos, frenó la narrativa con un incómodo intercambio que dejó claro que no está interesado en “montarse en esa ola”.

Con este pronunciamiento, Pavel Núñez se desmarca de una de las plataformas más influyentes del entretenimiento digital dominicano, apostando a su propio camino… aunque el debate queda servido: ¿realmente no encaja, o simplemente no lo necesita?