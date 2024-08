PC aboga por excluir al país del Parlacen y reducir diputados

Sede del movimiento no partidista Participación Ciudadana.

El movimiento no partidista Participación Ciudadana (PC) abogó para que en el proyecto de reforma constitucional se excluya a República Dominicana del Parlamento Centroamericano (Parlacen), debido a que sirve como refugio de funcionarios corruptos bajo el manto de la inmunidad parlamentaria.

Aseguró que la revisión del artículo 27 de la Constitución sobre la participación del país en los parlamentos internacionales evitaría además gastos innecesarios que se destinan a esos congresistas.

Asimismo, respalda la propuesta de reducir la matrícula de diputados a un tope máximo de 110, sobre la base de circunscripción territorial, no sujeto al aumento poblacional.

Con respecto a los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional, indicó que debe quedar claro que los mismos se distribuirían solo entre los partidos que no logren representación congresual y obtengan más del 1% de los votos.

Elecciones

El movimiento no partidista favoreció que en la reunificación de las elecciones se vuelva a lo establecido en la reforma de 1994, de separación de dos años entre las municipales y congresuales y las presidenciales.

Dijo “hoy más que nunca sigue siendo importante reducir el nivel de arrastre, para mejorar la independencia de los gobiernos locales y del propio Poder Legislativo”.

Argumentó que el actual modelo, de separación de tres meses en el mismo año ha fracasado “primero porque no disminuye el arrastre, más bien lo aumenta, segundo porque la concentración de tanto trabajo en un período tan corto agrega riesgos en los aspectos administrativos y logísticos de la Junta Central electoral, así como en las decisiones del Tribunal Superior Electoral, que pueden afectar seriamente ambas elecciones, como ocurrió en el 2020”.

Reelección

Asimismo, apoyó la propuesta del presidente Abinader de mantener el sistema actual que permite al presidente de la República optar por un segundo período y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia.

También respaldó que para reforzar esa disposición se incluya un nuevo artículo, que sería el 278, que dispondría que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo que ocupa.

En cuanto a la independencia de la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana entiende que la propuesta del presidente Abinader reúne dos factores que podrían contribuir al objetivo que se persigue.

Destacó que estos son: “que el presidente de la República proponga a la persona y que el Consejo Nacional de la Magistratura lo designe. Se reduce de esta manera el nivel de discrecionalidad pues el presidente deberá proponer a alguien que sea aceptable para la mayoría del Consejo”.

Agregó que el Segundo factor es que la persona propuesta no haya ocupado cargo directivo en partido alguno.

PC rechaza reducción

El movimiento no partidista no está de acuerdo con la reducción a dos años de la inamovilidad del Procurador General, ya que esto pone en riesgo su independencia y permitiría que pueda ser removido de su cargo a los dos años, como castigo a quien no resulte conveniente a los intereses del Poder Ejecutivo o de otros sectores.