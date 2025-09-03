SANTO DOMINGO.- Legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo (FP), sometieron ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en el que solicitan la interpelación del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, ante la proliferación de apagones que afectan el territorio nacional.

Los diputados Ramón Raposo del PRD, Rafael Pérez y José Alberto Jiménez FP, depositaron el proyecto de interpelación del funcionario en la secretaria general legislativa de la Cámara Baja.

Los proponentes sostienen que las constantes interrupciones en el sistema eléctrico han generado pérdidas económicas considerables para comerciantes y pequeñas empresas, además de provocar un clima de malestar social que se ha traducido en protestas y manifestaciones en diferentes comunidades.

Indican que ha sido notorio observar en los medios de comunicación y redes sociales los múltiples actos de ratería, robos, asaltos y más acciones delictivas, como consecuencia de la ausencia de energía eléctrica.

Los legisladores señalan que, debido a la incertidumbre generada por los apagones, la población es ha protestado.