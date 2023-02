Pedalistas de Nueva York confiados Vuelta Ciclismo

Puedes olvidar aquel con el que has reído pero no aquel con el que has llorado”.

Los pedalistas dominicanos residentes en Nueva York, que participan en la Vuelta Independencia Nacional de Ciclismo, están confiados en que harán un gran trabajo en la justa que se inició esta mañana.

José Polanco, delegado del equipo que llegó al país el viernes y de inmediato entrenaron, manifestó que: “Los muchachos están muy motivados y concentrados.

Ellos me han expresado que se fajarán en la Vuelta y que habrá sorpresas”. Josesito Polanco sostuvo además, que se hizo un gran esfuerzo para que los pedalistas dominicanos, que tienen su hogar en Nueva York y otras ciudades, pudieran hacer el viaje.

“El sacrificio fue grande, pero el esfuerzo valió la pena”, recalcó.



Entrenaron duro

Junto a los ciclistas criollos, viajó también Roberto Batista, presidente de la Asociación de Ciclismo de Nueva York.

Batista se unió al criterio de Polanco al afirmar que los atletas criollos entrenaron duro por varios meses para representar dignamente a la ciudad de Nueva York en la vuelta de ciclismo que arrancó hoy y concluirá el lunes 27 con un Circuito Cerrado.



Esta mañana

Pedalistas internacionales y nacionales comenzaron esta mañana el recorrido de Santo Domingo- San Pedro de Macorís-La Romana en la primera etapa de la vuelta que comprende 107 kilómetros.

Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo y Andrés Bautista García, presidente del Comité Organizador, dieron seguridad de que la vuelta concluirá con brillantez

