Película “7 de julio” llega a los cines dominicanos

Santo Domingo, RD. – La esperada película “7 de julio” llegará a la gran pantalla el 30 de octubre, prometiendo una mirada profunda y reveladora sobre uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del Caribe: el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Bajo la dirección de Robenson Lauvince, con guion de Paul Henry Athis y Gary Victor, el filme llega a República Dominicana luego de su éxito en la taquilla de Estados Unidos y Canadá; y estará disponible en todas las salas de Caribbean Cinemas.

La película narra la vida de una joven estudiante universitaria, quien en su búsqueda por conocer la vida del mandatario para escribir una memoria, se ve arrastrada a un mundo de intriga política, conspiraciones internacionales y caos.

Una vez allí se encuentra frente a una verdad devastadora, por lo que deberá arriesgarlo todo para desentrañar el secreto más oscuro de una nación.

Puedes leer también: Exsenador haitiano recibe en EE.UU. cadena perpetua por el magnicidio de Jovenel Moïse

“7 de julio: ¿Quién mató al presidente de Haití?” es un drama político que combina tensión, emoción y reflexión sobre el poder, la corrupción y la lucha por la verdad.

Protagonizada por el reconocido actor Jimmy Jean-Louis, la película cuenta además con las actuaciones de Raquel Pelissier, Paul Henry Athis, Anthony Alvarez, Tico Armand, Pedro Moreno, Johnnie Mercedes y Eddy Francois, conformando un elenco internacional de primer nivel.

“7 de julio” es una producción de Clearshot Entertainment, en colaboración con Aldea Studio. La edición estuvo a cargo de Robin Paredes, y la supervisión musical bajo la dirección de Paul Stewart.

La producción cinematográfica fue filmada en República Dominicana, Haití y Estados Unidos.

Con una narrativa poderosa y visualmente impactante, “7 de julio” invita al público a mirar más allá de los titulares para descubrir las fuerzas ocultas detrás de un magnicidio que cambió la historia de Haití y sacudió al mundo, ya que la historia solo se puede escribir con sangre.

Película revela la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití

En resumen…

Título: 7 de julio

Género: Drama político

Director: Robenson Lauvince

Guion: Paul Henry Athis, Gary Victor

Productoras: Clearshot Entertainment & Aldea Studio

Estreno: 30 de octubre de 2025

Distribución: Caribbean Cinemas