Peligro en las calles de la capital, excavaciones de constructoras causan accidentes fatales

El accidente de tránsito ocurrido en el sector Evaristo Morales, de esta capital, la madrugada del domingo, en el que dos personas perdieron la vida al caer el vehículo en que viajaban en un profundo agujero, abierto para una construcción, dejó al descubierto la falta de controles de parte de las autoridades del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVE) y la alcaldía sobre las empresas constructoras del país.

Lo que debió ser un accidente leve al colisionar dos vehículos, se convirtió en una tragedia cuando la yipeta impactada perdió el control y cayó en el hoyo de la construcción que no tenía ningún tipo de indicación, ni protección y solo estaba rodeado de planchas de zinc, muriendo Roberto Encarnación y Victoria Reyes, y resultando heridos Yanely Martínez y Danny Hidalgo Paredes.

Con apenas una malla plástica lumínica esta profunda excavación, en la avenida Gustavo Mejía Ricart con Lope de Vega, no tiene ninguna señalización. Es un peligro público./Foto Jorge González

En un corto recorrido realizado por un equipo de El Nacional por el Polígono Central del Distrito Nacional se comprobó que muchas de las construcciones que se hacen no cumplen con las normas de seguridad del entorno en que se trabajan, y lo que es peor en algunos casos ocupan las aceras originando que los peatones caminen por las calzadas o en las calles.

Solo con paneles de aluminio y madera se oculta una construcción de una profundidad impresionante próximo a la avenida Tiradentes.

Erróneamente o por economía algunas constructoras rodean las construcciones de zinc y otros materiales flexibles y económicos, y no con grandes barrearas de acero o con muro New Jersey como debería ser, aparte de no poner ningún tipo de indicación. Aunque hay que destacar que muchas cumplen con estas normas.

Esta construcción en la calle Luis Alberti con Dr. Fabio A. Mota, como otras, tiene una fuerte barrera de protección en la acera y la indicación de lo que se construye./Foto Jorge González

El MIVE y la alcaldía de la capital son las instituciones responsables de los permisos y supervisión de las obras, y deberían regular que todas las leyes y normas dispuestas para la seguridad vial u ciudadana se cumpla a cabalidad.