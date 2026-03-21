Abinader: «Honramos a Peña Gómez cada día con la ejecución de las políticas de nuestro Gobierno»

El presidente Luis Abinader sostuvo ayer que su gestión, con sus acciones, honra la memoria José Francisco Peña Gómez, durante un acto donde la antigua avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, fue renombrada con el nombre del extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), homenaje que estuvo acompañado de una tarja.

“Si bien es importante honrar su memoria a través de una obra de infraestructura que lleva su nombre, el verdadero reconocimiento también se materializa en las acciones de gobierno”, expuso el jefe de Estado al encabezar la actividad, donde acudieron familiares de Peña Gómez.

En ese sentido, Abinader, resaltó las políticas públicas del Gobierno orientadas a la atención social, la reducción de la pobreza y el impulso de un desarrollo económico más inclusivo.

“Es relativamente fácil honrar a una figura histórica con una obra que se lo merece, pero también lo estamos honrando cada día desde el Gobierno, con la atención social, la disminución de la pobreza y el impulso de un país que no solo crece, sino que también se desarrolla socialmente”, afirmó.

Peña

Dijo que los méritos del Peña Gómez son ampliamente conocidos por el pueblo dominicano y hablan por sí solos, tras señalar que la designación de la avenida con su nombre, se trata de una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santo Domingo, con un valor estratégico por su conexión con el puerto y su impacto en la movilidad y la carga.

El mandatario explicó que la decisión se tomó bajo un criterio de consenso, evitando confrontaciones entre figuras históricas igualmente meritorias como lo eran el doctor José Francisco Peña Gómez y él profesor Juan Bosch.

“Se trataba de cómo hacer justicia con dos líderes que tienen méritos de sobra para contar con avenidas con sus nombres. Eso lo evitamos y lo solucionamos de inmediato, siguiendo ese ejemplo de consenso que nos dejó Peña Gómez”, expresó.

El presidente Abinader subrayó que esta avenida, considerada entre las más importantes del Gran Santo Domingo, representa un acto de justicia histórica y un reconocimiento necesario para que las nuevas generaciones conozcan su historia y sigan su ejemplo.

“Hoy se realiza un acto de justicia. Debemos reconocer a nuestros grandes líderes para que las nuevas generaciones recuerden su historia, sus hechos y continúen su legado. Que Dios bendiga la memoria del doctor Peña Gómez y a cada uno de ustedes”, concluyó Abinader.

De su lado, el alcalde de Santo Domingo, Dio Astacio, calificó el acto de justicia y, a la vez, destacó la importancia de preservar y posicionar el nombre de José Francisco Peña Gómez en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En tanto, que su hijo Tony Peña Guaba expresó su agradecimiento al presidente Abinader por la decisión de honrar la memoria de José Francisco Peña Gómez con esta importante obra, destacando el valor que representa para su legado y para el país.

Tarja

Durante la actividad fue develada una tarja en honor a una de las figuras más influyentes en la política dominicana del siglo XX, en el marco del mes de su natalicio. La decisión rinde tributo a un líder que dedicó su vida a la defensa de la democracia nacional.