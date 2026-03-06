Al referirse al impacto del legado del histórico líder de masas, Mejía sostuvo que su influencia ha dado resultados y continúa creciendo con el paso de los años./ Foto: Guillermo Burgos

El expresidente de la República Hipólito Mejía Domínguez encabezó este viernes el acto por los 89 años del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez realizado en el cementerio Cristo Redentor, Distrito Nacional, lugar donde reposan los restos del líder perredeísta. Funcionarios, dirigentes políticos y simpatizantes del pensamiento peñagomista también asistieron, resaltando sus ideales democráticos.