Pepca advierte caso de expropiaciones no está “congelado”

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó que no dejará inconclusa la investigación que abrió de la denuncia de expropiaciones que superan los 19 mil millones de pesos, por lo que son investigadas decenas de personas, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo.

Wilson Camacho, director de Pepca

“Nosotros no dejamos investigaciones inconclusas, a todo le damos curso”, respondió el titular de la Pepca, Wilson Camacho, ante la interrogante de si se le dará continuación o no a ese caso, ya que aparentemente parece estar frenado.

Desde hace más de un mes la población percibe que la PGR ha bajado la guardia con respecto a ese caso, pese a que había informado que la investigación estaba muy avanzada, sin embargo para el director de la Pepca, el caso no ha muerto.

Incluso, la Procuraduría General de la República había informado que ese caso estaba reservado, por lo que no podría dar detalles de esa investigación.

Exministerio de Hacienda, Donald Guerrero

La Pepca y la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público investigan a estos dos exfuncionarios y a otro grupo por los tipos penales de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Ambos han desfilado en más de una ocasión por la Procuraduría General de la República acompañados de sus respectivos abogados, pero hace meses que no se ven por esos predios, por lo menos por la puerta principal.

Se rumorea que desde el gobierno se trata de buscarle un “bajadero”, con fines políticos, por la complejidad del caso y los fuertes intereses que supuestamente afecta.

Simón Lizardo Mezquita

El entramado de corrupción que alegadamente encabeza Guerrero, utilizaba sociedades comerciales de carpeta, las cuales disolvían desde que lograban su objetivo delictivo y simulaban compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, según la solicitud hecha por el Ministerio Público, en la que se solicita a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar al sistema financiero nacional entregar las documentaciones requeridas por el órgano acusador sobre el caso.

El pasado agosto, la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Pepca la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz.

La magistrada Kenya Romero, ordenó a las superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop), proveer al director de la Pepca los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.

La investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.

También a Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de presupuestos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembro de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones.