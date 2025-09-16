Los expedientes fueron instrumentados por la Pepca, bajo la coordinación del procurador adjunto, Wilson Camacho y la directora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso

Santo Domingo, República Dominicana.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) comenzó a investigar posibles acciones fraudulentas cometidas al interior del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El anuncio fue confirmado tras las declaraciones del Presidente de la República, Luis Abinader, quien indicó el pasado domingo que esta semana enviaría a la Procuraduría General de la República un informe con presuntas denuncias de irregularidades.

Como parte de la investigación, Pepca solicitó la colaboración de la periodista Nuria Piera, para que remita a la entidad todas las emisiones de su programa “N Investiga”, relacionadas con investigaciones sobre posibles fraudes en Senasa. La solicitud fue hecha mediante un comunicado firmado por la procuradora general de Corte de Apelación, Mirna Ortiz, en virtud del artículo 285 del Código Procesal Penal dominicano.

Puedes leer:Inician rescate en La Vega de hombre arrastrado en río por lluvias

Durante su programa transmitido por Color Visión, canal 9, Piera reveló irregularidades en los contratos emitidos por Santiago Hazim, al frente de Senasa. Entre las presuntas anomalías, se detalló que algunos contratos fueron otorgados sin licitación, principalmente para la asistencia farmacéutica ambulatoria, y que la asignación de materiales de osteosíntesis se habría dirigido a empresas vinculadas a funcionarios públicos.

En el comunicado, Pepca enfatizó:

“A la brevedad posible nos sean remitidas todas las emisiones del programa televisivo que usted produce, respecto a las investigaciones realizadas sobre acciones fraudulentas cometidas al interno del Seguro Nacional de Salud (Senasa)”.

La investigación se encuentra en sus etapas iniciales y busca esclarecer las posibles irregularidades en los procesos de contratación y asignación de recursos dentro de la institución.