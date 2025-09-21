Deportes Frío y Caliente

Perfecto

Por
Marileidy Paulino

Hicieron muy bien, Alexis Peguero y Yaseen Pérez en felicitar y motivar a Marileidy Paulino, tras ganar plata en el Mundial de Atletismo.

Contenta
La grandiosa velocista Mariley Paulino mostró su agradecimiento a Alexis, presidente de la Federación y a Yaseen, su entrenador.

Fajarse
Lo que tiene que hacer Alexis Peguero, es reunir a su Comité Ejecutivo y trabajar para que el atletismo nacional brille en los Juegos del 2026.

Pistas
No se ha podido establecer quiénes son los jefes del Gobierno que se oponen a la construcciónde pistas de atletismo en todo el país. ¡Sopla!

