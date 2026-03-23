Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

► Embajada de EE. UU. en RD: El mundo se encuentra muy convulso.

Hay más de 400 mil dominicanos naturalizados en EE. UU. El Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) = https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/smart-traveler-enrollment-program.html un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o viven en el exterior; deben inscribirse en la embajada o consulado al visitar o residir en cualquier país, porque permite localizar a la persona y enviarle a su correo electrónico casos de emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o de desastres naturales.

Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad durante estancias temporales o permanentes.

Saber las alertas de viaje del país de destino: https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories.

Usted puede revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

Esto le permite conocer el nivel de riesgo asignado a cada país:

Puedes leer: Se derrumba imperialismo

Nivel 1: Tomar precauciones normales.

Nivel 2: Tenga mayor precaución.

Nivel 3: Reconsidere el viaje.

Nivel 4: No viaje. Las advertencias dependen de ciertas condiciones de los países, por ejemplo: crímenes, terrorismo, disturbios civiles, brotes de enfermedades, desastres naturales.

► Insólito e increíble: «Ha estremecido los cimientos del corazón de muchos dominicanos en NYC que comentan por doquier, con estupor, la insólita, increíble y desgarradora noticia: “Condenan a padre e hijo por violar y embarazar menor de 12 años en La Vega”. La víctima, que dio a luz, es hija y nieta, respectivamente, de los violadores.

El padre de la menor fue condenado a 20 años, y su abuelo, a cinco. Ambos deberán cumplir condena en El Pinito, en La Vega.

Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2026/03/20/la-vega-condenan-padre-e-hijo-por-abusar-sexualmente-contra-menor/3476736.

Entre las expresiones que se escuchan entre hombres y mujeres en el Alto Manhattan y El Bronx, podemos citar: por su acto vil, cruel, inhumano, deleznable, perverso, abyecto y ruin, “deben confinarlos en celdas junto a homosexuales y criminales confesos”. “Aplicarles la ley de fuga”.

“Castrarlos a sangre fría y luego echarles creolina”. “Encerrarlos estrechamente con 10 panales de avispas por una semana”. Y “darles durante un mes una pela con un chucho de alambre de púas y luego untarles limón con sal”, entre otras expresiones.

Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “que se apruebe el proyecto del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, para la castración contra los violadores sexuales”.

Existe en Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia, varios estados de EE. UU. y Corea del Sur; y no son dictaduras. ¿Por qué no puede existir en RD? Dicen.

Ver = https://elnuevodiario.com.do/franklin-romero-reabre-el-debate-propone-retomar-castracion-quimica-contra-violadores-en-rd/.

Otro contestó: “Manos a la obra”, que indica el inicio inmediato de un trabajo, tarea o proyecto, a menudo con entusiasmo o energía. Diiicen que son las finales del mundo.

►Lectura obligada: El poder sin rostro = https://www.diariolibre.com/opinion/agora/2026/03/20/el-poder-no-tiene-rostro/3476542

► Se ha devuelto la confianza a los que invierten en RD. El cónsul dominicano en esta ciudad, Jesús «Chu» Vásquez, declaró a Entérate NY: “La feria inmobiliaria del Banreservas, que se celebra en EE. UU., es una demostración de la cercanía del Estado dominicano y sus instituciones a la comunidad”.

“Estamos muy emocionados con la cantidad de personas que están aplicando y haciendo citas para venir a ver las diferentes ofertas”.

“Sin lugar a dudas, se ha devuelto la confianza a los dominicanos para que inviertan seguro en dominicana”. Lo que se hizo con el tema de las inmobiliarias fue una guía elaborada por el Ministerio de Vivienda, “de cómo invertir en la RD; en gran parte, la confianza de los dominicanos en adquirir una vivienda, y, sobre todo, lo anunciado por el presidente del banco, Leonardo Aguilera, con las tasas de interés y muchas ofertas”.

Lo que dijo el cónsul = https://www.youtube.com/watch?v=_Dje4jDxbGw. A Chu le cantan en El Bronx = https://www.youtube.com/watch?v=VPdGO59k_dU&list=RDVPdGO59k_dU&start_radio=1

► Marzo: Día Internacional de la Mujer: La celebración de este día, hace dos semanas, por directivos y simpatizantes de la FP-NY, inexplicablemente terminó haciéndole fanfarrias al flamante barón y presidente de ese partido, Carlos Feliz.

El cuchicheo entre muchos/as no se hizo esperar: que feministas y representantes de ese género hicieran el ridículo al cambiar el honor por una chercha a un hombre. Dicen que en el partido NY se ufanan mucho en tratar de proyectarlo, cambiando el trabajo político por figureo. ¡Uff! Quedó demostrado que las mujeres de la entidad están rendidas a sus pies.

Dicen que en RD ya conocen los ABM = Allantes, Bultos y Movimientos que se dan en NY. A una de las tres damas expositoras (Leidy, y no Diana) le tocó el tema “Mujer en Política”, y una fuente informó que hubo desdén en El Bronx y el Alto Manhattan, ya que los cienciólogos que por allí pululan se preguntaban: “faltó experiencia y… para dar la charla”.

Algunos aspirantes a diputado indican que a Laura le ayudan en la promoción… constante a esa posición y siempre es tomada en cuenta …, aunque sea en detrimento de los demás aspirantes, pero por detrás dicen barbaridades del favoritismo. ¡Ah! Dicen que la dama lo quiere todo. ¿Será verdad? ¡Ay, ay, ay!

► PLD-NY sigue con FJG: Una fuente de entero crédito confirmó a Entérate NY que el PLD-NY sigue firme con el aspirante presidencial Francisco Javier García, porque de 36 miembros del Comité Central (CC), 33 permanecen fieles a él, y tres lo abandonaron: Francisco Fernández, Carlos Estévez y William Estévez (no son primos).

Dicen que en la circunscripción 1-USA hay 54 del CC, y el 97 % de ellos sigue con el exministro de Turismo, porque ha escuchado la voz de la base, conoce el sentir del pueblo, ha estado al frente cara a cara, ha estado en contacto directo provincia por provincia, municipio por municipio y distrito municipal por distrito municipal, con los sectores de la juventud, agropecuarios, independientes, detallistas, motoristas, pescadores, religiosos, salud, empresariales, clase media y visitas familiares.

Has hecho todo eso cuando el partido estaba abajo y salió a levantarlo, a reconectar con la gente y a reactivar cada estructura del PLD, diiicen.

►La soledad del poder acompaña a Ydanis: El excomisionado del DOT-NY, fundador e impulsor de la organización Desarrollo y Empoderamiento Económico Latino (LEEAD), ejerciendo su liderazgo hispano en NYC, se mantiene todavía con un Down, nos informó una fuente. No se arrima a la ventana de su apartamento para que no lo vayan a ver, diiice la dama informante.

El pasado fin de semana se efectuó en el Alto Manhattan “INDEX realiza en NY su primer Foro de Líderes Dominicanos en USA”.

Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9574 Le enviaron 5 invitaciones y no contestó. La soledad es una consecuencia común al dejar el poder, transformando el entorno del exfuncionario de un círculo de colaboradores a menudo interesado a un aislamiento personal y profesional.

Esta transición suele evidenciar la pérdida de influencia y la desaparición de relaciones basadas únicamente en la utilidad del cargo. Diiicen que ayudó mucho a algunos que lucharon, a muchos que lucharon un poquito, y a otros que lucharon muchísimos nada.

Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Ydanis, los cargos públicos son temporales, pasajeros y no una propiedad personal. En democracia, el poder es transitorio y limitado por mandatos. Ahora le cantan = https://www.youtube.com/watch?v=Iknyl-1sATM&list=RDIknyl-1sATM&start_radio=1

► Los dominicanos que serán reelectos: Sabiólogos dominicanos en la Gran Manzana coinciden con la mayoría de los votantes en que el congresista Adriano Espaillat (D-13) y el asambleísta George Álvarez (D-78-Bronx) ganarán con seguridad en la próxima primaria demócrata, a efectuarse el próximo 23 de junio, por sus excelentes labores a favor de sus constituyentes, como ningún otro funcionario electo lo había hecho en esos distritos.

El asambleísta Álvarez lo ha hecho tan bien que no tiene contrincante en las primarias. Del congresista Espaillat, hay hasta apostadores que dan mil dólares contra cien a su favor, y quien quiera apostar debe avisar al autor de esta columna ( santodomingoaldia@yahoo.com ), quien servirá de intermediario.

¡Bueeeno! Compiten contra Adriano, con 1,113,593.27 dólares recaudados, los siguientes candidatos: Darializa Chevalier Ávila, con 136,806.35 dólares; Jaliel Amador, con 5,698.76 dólares; Oscar Romero, con 5,684.68 dólares; Davies Matt Miller, con 0 dólares; Theo Bruce «Chino» Tavárez, con 0 dólares; Felton James Keith, con 0 dólares; Catherine Megan Rodríguez, con 0 dólares; Martina Candace Niles, con 0 dólares; y Michael Hano, con 0 dólares.

Dicen algunos votantes que Adriano está tan fuerte (como Superman) que el candidato Felton James Keith se retiró de la contienda para no perder su tiempo y dinero. Un sabelotodo en el Alto Manhattan vociferó: “Adriano tendrá 9 reelecciones más. ¡Wepa!”

► Un valor dominicano en NY: Niurka Rivera, oriunda de la capital dominicana, ha tomado la defensa de sus connacionales en la Gran Manzana a través de décadas. Como periodista profesional (graduada en la UASD en 1996), desde sus diferentes tribunas (periódicos, revistas, canales de TV y programas radiales) ha sido defensora de los mejores intereses de su comunidad, enarbolando con ello la bandera tricolor.

Actualmente, produce y conduce “Mujeres en Dinámica”, una plataforma comunicacional, dual e incluyente, de aquí y allá, y del allá, por la que se promueve una simbiosis de información asertiva, noticiosa y educativa, fundamentada en la objetividad, transparencia y el respeto a la diversidad. Se transmite los sábados por YouTube; a las 5:00 p.m. por TV Quisqueya, y en Vega-TV a las 7:00 p.m. para toda RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Niurka, usted es un valor dominicano en NY».

►Servicio comunitario: Los dominicanos y otras etnias propietarios de casas en NYC ya podrán construir una vivienda auxiliar o mini casa en su patio trasero, apartamento en el sótano; de manera independiente, una unidad sobre un garaje nuevo o existente, manteniendo el carácter del vecindario; para que los propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares pudieran añadir una pequeña unidad adicional a su propiedad.

Este tipo de opciones, que antes eran ilegales en NYC, podrían ayudar a las familias a mantener cerca a sus parientes mayores, a sus hijos adultos o a obtener ingresos por alquiler con nuevos inquilinos.

“Una de las soluciones a la crisis en NYC”, ha dicho el alcalde Zohran Mamdani. La alcaldía lanzó el sitio web ADU for You = https://housing.hpd.nyc.gov/adu, diseñado por WXY Architecture and Urban Design = https://www.wxystudio.com, que incluye 11 planos diferentes, ya revisados por el Departamento de Edificios y, por lo tanto, con más probabilidades de superar fácilmente el proceso de obtención de permisos.

►Cultura General: La distancia aérea entre la capital de EE. UU. (Washington, D.C.) y la de Irán (Teherán), es de aproximadamente 10,178 kilómetros. Este recorrido atraviesa el Océano Atlántico y gran parte de Europa o el norte de África, requiriendo vuelos de 19 horas de duración con escalas. No existiendo rutas terrestres viables.

►Salud: A muchos nos ha pasado alguna vez que al levantarnos rápido, tras haber estado un largo periodo de tiempo sentado o tumbado, sentimos un mareo incómodo que nos hace detenernos un minuto. ¿Por qué nos pasa? Se debe a una adaptación lenta del organismo al cambio de presión arterial, la llamada hipotensión ortostática o postural. El organismo debe ajustar a toda velocidad la tonicidad de los vasos sanguíneos y la frecuencia cardíaca para asegurar un flujo sanguíneo adecuado al cerebro.

►Cita: «Un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción» (Simón Bolivar).

►Dólar y Euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 58.72 y venta 61.24; Compra euro 66.89 y venta 71.95

►Combustibles: Del 21 al 27 de este mes subieron RD$10.00: Gasolina Premium $305.10. Regular $287.50. Gasoil Optimo $257.10. Regular $239.80. Se quedan con los mismos precios, el Gas Licuado a $137.20 y Gas Natural $43.97.

► Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com