El sector financiero

Con su autoridad jurídica, técnica e institucional, el Banco Central garantizó la fortaleza del sistema financiero, al señalar que las pruebas de estrés realizadas al sector no arrojaron evidencias de vulnerabilidades financieras que puedan comprometer la provisión de este tipo de servicio a la economía nacional.

El banco emisor ha expresado que aun ante la ocurrencia de escenarios severos y extremos de riesgo, las entidades financieras cuentan con niveles de capital suficientes para mantener abasto de servicios financieros en razón de que el sistema mantiene niveles de capital superiores al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En un artículo sobre desempeño del sistema financiero durante 2025 publicado en su Pagina Abierta, el BCRD destaca que entre enero y noviembre de este año, los activos totales del sistema financiero se incrementaron en más de 343 mil millones de pesos, hasta alcanzar los RD$4.19 billones, equivalentes al 52.6% del PIB.

• La robustez del sector financiero se expresa también en el crecimiento de la cartera de crédito en RD$191 mil millones, para arribar a RD$2.30 billones (28.9 % del PIB), y en sus inversiones, que aumentaron en RD$85,000 millones, para sumar el billón de pesos (12.65 %), dirigidos a financiar actividades de consumo, comercio, industrias, adquisición de viviendas, entre otras actividades productivas.

Otro aspecto relevante del informe del Banco Central refiere que el crecimiento de los activos bancarios ha estado sustentado en las captaciones del público, las cuales reflejan un aumento de 198 mil millones de pesos durante enero-noviembre (9,0 %), hasta alcanzar los 2.27 billones (28.5 % del PIB), en tanto que los depósitos del público en moneda extranjera totalizan más de 14,000 millones de dólares.

A pesar de un entorno externo matizado por la incertidumbre en las perspectivas económicas globales, el sistema financiero dominicano se muestra estable y resiliente, al punto que el Banco Central resaltó que hacia 2026 se espera que la cartera de crédito experimente una expansión entre un 10 % y un 12 %, y que los activos totales se ubiquen cerca del 52 % del PIB.

Aunque el estudio sobre Desempeño del sistema financiero durante el 2025, demuestra fehacientemente la fortaleza y resiliencia del sector de intermediación financiera, no resulta ocioso recordar que la Ley Monetaria y Financiera, castiga con multa de hasta diez millones de pesos a personas físicas o jurídicas que divulguen información falsa o rumores que afecten al sistema financiero.

El Banco Central ha hecho bien en divulgar un enjundioso artículo sobre comportamiento del sector de intermediación financiera y que además advierta que como titular de la administración monetaria y financiera se encuentra vigilante y preparado para actuar en la preservación de la estabilidad del sistema financiero.