Perros robóticos con rostros de Musk, Bezos y Picasso acaparan la atención en Art Basel

Miami (EE.UU.).- El artista digital estadounidense Beeple soltó un «manada» de perros robóticos en la feria Art Basel Miami Beach con cabezas hiperrealistas de magnates tecnológicos y leyendas del arte como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso y Mark Zuckerberg.

La instalación titulada ‘Regular Animals’ (Animales comunes) acaparó la atención en la feria que fue inaugurada este viernes y se prolonga hasta el domingo.

Los canes mecánicos con las cabezas de estos humanos deambulan por una especie de corral, donde caminan, parpadean, toman fotos del público y defecan impresiones fotográficas o NFTs, según el «perro» en cuestión.

Clave pop

Las impresiones que «expulsan» llevan estilos que remiten al siglo XX del arte: el ‘perro-Warhol’ genera imágenes en clave pop, el de Picasso las distorsiona en geometrías cubistas, el de Musk apuesta por un blanco y negro futurista, y el de Zuckerberg coquetea con la estética del metaverso que empujó el creador de Facebook.No todos generan arte.

El ‘perro-Bezos’, por ejemplo no produce impresos: su inclusión responde más bien a su peso simbólico «como figura que define lo que millones ven, consumen y compran«, explica el equipo de Beeple, el alias del creador visual Mike Winkelmann.

Fascinación y horror

Reflexiones y reacciones del público ante la obra de BeepleCuando los robots se sientan a «hacer sus necesidades«, el público observa con mezcla de fascinación y horror. Algunos describen la experiencia como «espeluznante» o «tan retorcida como brillante».

En ese contexto, los perros robóticos de Beeple se suman a una larga tradición de obras que aprovechan el humor y el «shock» para interrogar la cultura visual contemporánea.

Art Basel Miami Beach es considerada la cita de arte contemporáneo más influyente de Estados Unidos, reuniendo cada diciembre a galerías de más de 35 países, coleccionistas, celebridades y creadores que convierten a la ciudad en un epicentro global de tendencias.