¿El petróleo alcanzará los 200 dólares? Irán lo advierte

Tal parece, como advirtió Irán que el petróleo podría escalar los 200 dólares el barril. El uso de reservas solo ha contenido la respiración.

A la izquierda no le gustó el homenaje póstumo del presidente Abinader a Orlando Martínez. Pero su hermano Sergio lo apreció.

Eduardo Estrella, Luis Miguel De Camps y Eddy Olivares encabezan la lista de funcionarios más asequibles a la gente. Es lo que se ha visto.

Si los productores agrícolas están tan desesperados y al borde de la quiebra, no deben callar, sino exponer la situación. ¿Verdad?

A pesar de las interrupciones, se ha dado cuenta de un auspicioso abastecimiento del sistema eléctrico. ¿No hay que cruzar los dedos?

En los ataques a Irán sorprende que Israel identifique al instante a los jerarcas que elimina. Ocurrió con Jamenei y Alí Lajarini. ¿Se explica?

Los policías kenianos culminaron su misión en Haití con más pena que gloria. En honor a la verdad ni se sabía que estaban en el país.

Puedes leer: ¿Puede la economía dominicana resistir el choque petrolero? Ng Cortiñas lo explica

Tan decididos estaban los congresistas a vetar las candidaturas independientes, que los diputados no se detuvieron siquiera a evaluar el proyecto.