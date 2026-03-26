El silencio de Juan Hubieres sobre los combustibles

Hubieres es el único empresario del transporte no vinculado políticamente al Gobierno. Su silencio sobre el ajuste de los combustibles es notorio. ¿Verdad?

La violencia de las bandas en Haití es un desafío que el Gobierno tendrá que enfrentar con acciones y no con declaraciones. ¿Estamos?

Al suprimir los candidatos independientes parece que los legisladores consideran que era suficiente con los que había en el Gobierno. ¿De acuerdo?

El cónsul en Madrid, José Marte Piantini, dice que hoy la gasolina está más barata que cuando existía Petrocaribe. ¿Será una verdad incómoda?

Nada mal los más de 5,118 millones de pesos en financiamiento con que cerró la feria inmobiliaria de Banreservas en Nueva York y Lawrence. ¿De acuerdo?

Si Europa no le da una mano a Zelenski, hay que entonar el réquiem. Con Rusia sin ataduras económicas a Ucrania no la salva nadie.

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Al pedir justicia, son malas las señales que ven los parientes de un joven que murió atropellado por un camión en Moca. ¿De acuerdo?

Intriga que pese a los decomisos, el narco insista en utilizar las costas de Barahona, Peravia y Pedernales en sus operaciones. ¿Qué les parece?