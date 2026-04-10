El petróleo de Texas cierra con un desplome semanal del 13 %, en su peor semana desde 2020

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020, ante la incertidumbre generada por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión de este viernes, los contratos de futuros para mayo restaron 1,3 dólares (−1,33 %), para cerrar en 96,57 dólares por barril.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de permitir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, persisten las dudas sobre la durabilidad de la tregua y las restricciones al tráfico marítimo.

El experto Tom Essaye señaló que la geopolítica es el principal factor que afecta al precio del crudo, destacando que la caída inicial del 17 % del WTI se debió a la expectativa de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, el director ejecutivo de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos indicó que la vía marítima sigue en gran medida cerrada a la navegación.

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que debía “detenerse de inmediato” si estaba cobrando a los buques por transitar el estrecho.

«El WTI aún no ha caído por debajo del nivel crítico de soporte de guerra (88,13 dólares), lo que mantiene el panorama neutral a corto plazo, aunque con riesgos al alza«, explicó el experto.

Los inversores también estuvieron atentos al índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU., que mostró un aumento del 0,9 % mensual y del 3,3 % interanual, el mayor incremento desde mayo de 2024.