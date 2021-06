Phillip Rodríguez «Este es el mejor momento para sacar sonrisas»

Confirmando aquello de que en los momentos difíciles hay que ser más creativos, el actor y humorista Phillip Rodríguez confiesa que aunque en los primeros meses de la pandemia se sintió vulnerable, fue el pasado año cuando aprendió que se podía hacer humor virtual, creó innumerables personajes, activó su canal de Youtube y a principios del mes próximo inicia un programa radial.

“Es en este momento dónde más se requiere ese aliciente que nos permita distraernos un poco todo este proceso, yo creo que este es el mejor momento para ver contenido divertido que te saque una sonrisa, que te dé esperanzas y que te permita saber que, con Dios delante, todo esto solo será un mal recuerdo”.

Phillip confiesa que estar en medio de una pandemia mundial nos pone en condición vulnerable, pero es importante darse cuenta de lo importante que es tener una familia y quizás eso, precisamente, lo hizo llenarse del valor suficiente para enfrentar la realidad de que solo unidos se puede salir con el menor daño posible.

“La realidad nos ha golpeado de frente. A mí me agarró en casa en medio de la incertidumbre y con el compromiso de hacer humor diariamente en el programa ‘El mañanero’, y cuando el equipo dijo: ‘hagámoslo de manera virtual’, no sabíamos cómo saldría un programa con las limitaciones de comunicación a distancia, tomando en cuenta que ya de por sí hacer humor a las 7:00 de la mañana no es fácil”, dijo.

Agregó que a estos factores se unía el hecho de que sus compañeros no estaban tan cerca para apoyarlo y tener la complicidad propia entre ellos. Valoró como maravilloso lograr que la gente se divirtiera aún a distancia, confirmando así que no se iban a rendir.

Varios de los personajes del actor y humorista Phillip Rodríguez.



El canal del tío Phillip

Sobre su canal de Youtube El tío Phillip, en el que hace humor y entrevistas a modo de conversatorio, cuenta que tenía el canal hace muchos años, pero pocas veces subía algún tipo de contenido, pero su salida de “El Mañanero” le dejó un segmento importante de público, tanto nacional como internacional, en su mayoría jóvenes, que al manejar bien las redes daban seguimiento a sus contenidos en Youtube para el programa radial.

Decidió entonces no solo hacer voces, sino vestir y maquillar los personajes que hacía, crearles situaciones y más luego, decidió hacerles su propia casa. En los dos años que permaneció en el espacio radial creó unos 35 personajes, y ya en su canal grabó historias, rutinas, series cortas con: Guachibala y José, El presidente Abinader; Teckachy, Egal (El revolucionario);, Jocker, Mariita (La batutera) y otros más.

En su canal también hace entrevistas que buscan que el público conozca a fondo a sus invitados: “Vamos construyendo un conocimiento de su proceso antes de convertirse en figura, en ocasiones dejamos que las preguntas más fuertes las hagan los personajes”.

La sección de más impacto es “Entre tragos”, que son dos personas tomando un trago y hablando distendidamente, sin ningún temor a decir lo que creen y piensan, todo se hace muy fluido porque -dice- el etílico, es el suero de la verdad.

En “Guachibala al desnudo” hace un contenido más atrevido, más picante, en el que hablan de cosas de mujeres y Guachi, como miembro de la comunidad, tiene mayores libertades de preguntar lo que quiera.

Todo el contenido se graba con calidad, a tres cámaras 4k y en un estudio en sociedad con BTS Pro Studio. Phillip anuncia su regreso a la radio para el 5 de julio, con un nuevo espacio, acompañado de un súper elenco y con la calidad que aprendió de don Freddy Beras Goico. Los detalles los dará la semana próxima