Pide penalizar partidos en Código Penal

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Antonio Taveras Guzmán, pidió este miércoles que en la aprobación del Código Penal se contemple la penalización de los partidos políticos como ente jurídico, para frenar a los corruptos y evitar que el narcotráfico se meta a financiar la campaña de estas entidades.

‘’Se trata de que nadie esté por encima de la justicia, ni senadores, ni diputados, ni siquiera ministros ni el presidente de la República; se trata de fortalecer nuestro sistema de partidos para que los corruptos no sigan penetrando’’, sostuvo.

El legislador dijo que se le debe prestar atención a la penetración del narcotráfico en la política, que está poniendo en peligro el sistema democrático.

Al mismo tiempo el senador de la provincia Santo Domingo Antonio Taveras afirmó que se debe de aprobar la ley de Extinción de Dominio para darle por donde más le duele al crimen organizado y a los corruptos.

Destacó el trabajo que está realizando el Ministerio Público contra una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos.

Afirmó que “esta red, según lo adelantado por la Procuraduría, habría financiado campañas electorales de personas que resultaron electas gracias al uso de esos recursos”.

‘’No más, porque los vientos de cambio llegaron y no habrá vuelta atrás. No más, porque este nuevo ciclo político nacido en las plazas públicas seguirá avanzando, demandando transparencia y demandando nuevas formas de hacer política. No más, porque en esta hermosa isla poblada por gente buena y trabajadora, ya no debe haber espacio para la impunidad’’, manifestó Antonio Taveras.

En ese sentido, dijo que seguirá apoyando al Ministerio Público, encabezado por Mirian Germán, en esta cruzada contra el crimen organizado y su penetración en el sistema de partidos que debe caer todo aquel que esté envuelto, para que así se pueda levantarse con fuerza la dignidad de la democracia dominicana.

Operación Falcón

Tras el desmantelamiento de una red de narcotráfico y lavado de activos en Santiago mediante la denominada Operación Falcón se ha producido un debate para que los partidos políticos que acepten financiamiento de los corruptos y narcos tengan que responder en los tribunales.

El Ministerio Público realiza allanamientos en todo el país en busca de los integrantes y de bienes ligadas a la red de narcotraficantes, en la que estarían al menos cuatro diputados, tres de ellos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno del Partido Revolucionario Dominicano.

Los acusados Nelson Marmolejos, Faustina Cabrera Guerrero, esposa de Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, así como Héctor Darío Féliz Féliz.