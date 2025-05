El pastor y presidente de la Batalla de la Fe, Ezequiel Molina, pidió a los dominicanos “empantalonarse” para hacer frente al peligro que representan para el país las bandas haitianas, de las que dijo se están fortaleciendo. Planteó que si no hay solución los dominicanos tendrán que armarse de valentía e ir por las bandas, amarrarlas y encerrarlas allá en Haití.

“O tomamos el control o nos toman el control, no podemos vacilar, esto es sí o sí. Si nosotros no actuamos con comedimiento y valentía, vamos a permitir que nos quiten no solo la nacionalidad, la tierra, la familia, la vida”, advirtió el conocido líder evangélico en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Ezequiel Molina llama a los dominicanos a enfrentar la amenaza de bandas haitianas con valentía

Opinó que hay que seguir dialogando a nivel internacional pero que “ si no hay salida, para que venga la banda aquí, vayamos nosotros allá, repito, para que vengan las bandas y acaben con nuestra familia aquí Vayamos nosotros allá a buscar esa banda y a ponerla en el sitio que deben estar y amarrarlo y encerrarlo y hacer lo que haya que hacer Porque si no lo hacemos así vamos a pagarlo caro”.

Te recomendamos leer: Iglesia Católica denuncia «atropellos» en repatriación de haitianos

Advirtió que si a las bandas haitianas les da la gana de invadir a la República Dominicana, nadie va ayudar país, por lo que son los dominicanos quienes tienen que prepararse para una eventualidad como esa.

Para el líder religioso el diálogo para buscar solución a la crisis haitiana, tiene que ser con la comunidad internacional.

“Si las bandas se fortalecen, como todo parece indicar que lo están haciendo, si las bandas son ayudadas por países enemigos de la República Dominicana, si esas bandas son armadas y sustentadas y vienen contra la República Dominicana, ¿quiénes van a ayudarnos? Nadie nos va a ayudar. Entonces nosotros estamos entre dos cosas”, sostuvo Molina.

Advierte sobre la necesidad de un diálogo internacional para abordar la crisis haitiana

Añadió que “entonces tenemos que empantalonarnos y enfrentar la situación. ¿matando gente? Jamás, ¿Peleando? , no hasta cierto punto pero lo primero que deberemos hacer es analizar seriamente el asunto que nos compete porque si no trabajamos ahora, pronto será tarde”

Propuso buscar una vía de diálogo con la gente buena y que tienen ciertas influencias y poder en Haití. “ Entonces, buscar una vía de conexión con ese grupo de gente buena que queda en Haití , y que tenga cierto poder, cierta influencia”, dijo .

También puede leer: Haitianos son mayoría pero también se deportan otras nacionalidades, asegura Faride Raful

“Y seguir el diálogo ya no nacional, sino internacional. Pero sin pérdida de tiempo, a ver qué salida se ofrece. Y por último, si no hay salida, para que venga la banda aquí, vayamos nosotros allá”, planteó Molina.

Gobierno dominicano intensifica deportaciones de haitianos ilegales tras acciones restrictivas

En las últimas semanas el gobierno arrecia las deportaciones de ilegales haitianos, incluyendo a muchas parturientas, luego que el presidente Luís Abinader anunciara un conjunto de medidas restrictivas contra migrantes ilegales.