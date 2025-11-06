Detrás de estas enfermedades respiratorias no transmisibles, hay factores determinantes como el tabaco y la contaminación que respiramos en las ciudades.

Ciudad de México.- Expertos reunidos este jueves en el foro “Salud pulmonar: construyendo sistemas resilientes en América Latina” coincidieron en que garantizar el acceso a la salud respiratoria continúa siendo un reto para la región, y destacaron que el diagnóstico oportuno y la educación preventiva son claves para mejorar la calidad de vida de millones de pacientes latinoamericanos.

Ante este panorama, la jefa de neumología oncológica en la Fundación Neumológica Colombiana, Lucía Viola, compartió que “desafortunadamente en varias regiones de América Latina el acceso global a la salud no es una realidad».

Por ello, mencionó, una de las claves más importantes es educar e informar tanto a la población como a los médicos sobre la importancia del cuidado respiratorio para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables.

Durante el foro, organizado por la Agencia EFE y con el apoyo de Jeffrey Group, Viola declaró que el acceso a tratamientos adecuados y actualizados es de vital importancia, ya que este proceso enfrenta importantes limitaciones en la región, debido a los retrasos en las aprobaciones de nuevos medicamentos.

La especialista destacó que, a pesar de los esfuerzos por establecer herramientas que midan la situación actual sobre enfermedades respiratorias, persisten barreras para que los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades oncológicas del tórax, accedan a programas de rehabilitación.

Tecnología oportuna

A lo largo de las intervenciones, los especialistas declararon que promover modelos de atención primaria, especialmente en zonas rurales o comunidades vulnerables, es uno de los principales retos.

Asimismo, la periodista Martha Herrera destacó que la equidad en salud sólo puede alcanzarse si se cumplen tres condiciones básicas: un diagnóstico temprano y accesible, rutas de atención integradas y acceso oportuno a terapias, y tecnologías.

“Porque cuando estas tres condiciones en realidad existen, se convierten en un derecho», afirmó Herrera.

Por su parte, el director de diagnóstico en AstraZeneca México, Alberto Hegewisch, mencionó que, como empresa, han trabajado con América Latina, no sólo para llevar las terapias innovadoras a tiempo, “también ayudar en estrategias que permitan diagnosticar a los pacientes de forma temprana y poder robustecer esta red de atención de pacientes sin importar dónde se encuentren”.

Sobre el tema de salud pulmonar y sus consecuencias, afirmó que “detrás de estas enfermedades respiratorias no transmisibles, hay factores determinantes como el tabaco y la contaminación que respiramos en las ciudades”.

El doctor Hegewisch subrayó la necesidad de implementar políticas públicas e innovaciones que fortalezcan toda la ruta del paciente, desde el diagnóstico hasta el seguimiento.

“Los gobiernos están tomando acciones en función de lo que pueden hacer”, explicó, al reconocer los esfuerzos por mejorar la atención, aunque aún persisten desafíos estructurales en la región.

Recordó que en Latinoamérica la exposición a biomasa sigue siendo un factor de riesgo importante, lo que incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias graves.

Además, advirtió que el 80 % de los pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y el pronóstico a largo plazo resulta poco alentador.

El grupo médico también consideró que gran parte de la situación que condiciona ese avance lento hacia la implementación de programas estructurados tiene que ver con la “falta de políticas públicas” para el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón.

En la parte final del encuentro, los especialistas coincidieron en que la innovación tecnológica y la inteligencia artificial (IA) se perfilan como herramientas clave para transformar el abordaje de las enfermedades respiratorias en América Latina.

Los expertos coincidieron en que la incorporación de estas tecnologías, junto con el fortalecimiento de los programas de diagnóstico y la certificación de laboratorios con buenas prácticas clínicas, representa un paso decisivo hacia sistemas de salud más resilientes y centrados en el paciente.