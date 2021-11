Marca.com / Redacción.- La campaña de acoso y derribo de Scottie Pippen hacia Michael Jordan no parece tener fin. En las últimas semanas el ex jugador de los Bulls ha lanzado múltiples acusaciones que han ido construyendo una terrible sombra sobre el legado de Jordan en el equipo y hasta en la NBA.

El seis veces campeón de la NBA y el considerado mejor compañero de Jordan durante toda su carrera ha vuelto a cargar contra el mítico ’23’ intentando desmontar el mito en torno a su figura.

En otro pasaje de su libro ‘Unguarded’ Pippen vuelve a atacar a Jordan al que cataloga como egoísta y se moja en el debate entre LeBron James y Jordan.

«Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto», afirma Pippen en un nuevo extracto de sus memorias.

«En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros».