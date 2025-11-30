MAO, Valverde. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inspeccionó los trabajos del alcantarillado sanitario en el municipio de Mao, provincia Valverde, y constató que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) registra un 70% de avance en su construcción.

Arnaud anunció que la obra, esperada por décadas en el municipio, estará lista en diciembre.

«Estaremos listos ahora en diciembre para, en el mes de enero o principio de febrero, inaugurar esta importante obra que se esperó por décadas aquí en el municipio de Mao”, afirmó el titular de INAPA.

Impacto Social y Compromiso de Gobierno

El funcionario destacó que la finalización de este proyecto devolverá salud y dignidad a más de 54 mil personas residentes en Mao.

Arnaud reiteró el compromiso del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de garantizar que los recursos y las obras de infraestructura lleguen a los sectores más vulnerables, bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”.

El director de INAPA señaló que, históricamente, este tipo de obras de alcantarillado y saneamiento no eran prioritarias, ya que las tuberías están bajo tierra y no son visibles. Sin embargo, enfatizó que sus beneficios sí se sienten directamente en la salud y la calidad de vida de la gente.