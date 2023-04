Play-In NBA con duelos interesantes

La batalla por la supervivencia y la lucha por llegar hasta la final de la NBA inicia mañana con dos partidos del Play-In, en la Conferencia del Este, Atlanta Hawks (8) contra Miami Heat (7) y un enfrentamiento de atención para los dominicanos en la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers (8) frente a Minnesota Timberwolves (7).

Minnesota vs.

Lakers

El ganador entre Minnesota y Los Angeles avanzará a la siguiente ronda para enfrentar a Memphis en la primera ronda como el sembrado número siete, mientras que el perdedor se medirá al vencedor del partido entre New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder el miércoles para determinar el puesto ocho.

Hay algunas dudas sobre cuánto tiempo pasará Anthony Davis protegiendo a Towns, pero los Lakers tienen pocas opciones de jugadores grandes y, por lo tanto, no sería una sorpresa si es significativo.

Towns regresó hace apenas unas semanas de una lesión en la pantorrilla que lo dejó en la banca 51 juegos, donde superó los 22 puntos en seis de ocho juegos a su retorno, pero solo alcanzó los 30 puntos una vez. El dominicano tendrá que aumentar su producción contra Davis, uno de los mejores defensores de la liga que también tiene la rapidez para extender su cobertura fuera de donde le gusta trabajar a Towns. Además, Towns debe proporcionar el equilibrio ofensivo necesario para Anthony Edwards.

Los Lakers se han reinventado sobre la marcha, utilizando algunos cambios de personal muy necesarios para registrar el mejor récord del Oeste desde la pausa del Juego de Estrellas. También ayudó que LeBron James regresara de una lesión y Davis evitó alguna. Mientras tanto, los Wolves podrían estar sin Jaden McDaniels, su joven y sólido defensor, luego de que se lesionara la mano derecha al golpear una pared y Rudy Gobert fue apartado del equipo luego de lanzar un golpe a su compañero Kyle Anderson.

Parece que son dos equipos que van en direcciones opuestas, y los Wolves necesitarán su mejor esfuerzo de la temporada para prosperar en un partido como visitante contra LeBron y Davis.

Anthony Davis

Atlanta vs. Miami

Miami fue el equipo con la puntuación más baja en la liga, el único que no logró reunir al menos 110 puntos por juego en una temporada de la NBA en la que las canastas fueron fáciles. Lo extraño es que el Heat tiene tres jugadores, Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Herro, que promedian al menos 20 puntos por juego, pero la ayuda ha sido irregular en el mejor de los casos.

Su volumen de tiradores de 3 puntos es promedio, lo que deja al Heat a depender del juego de rango medio de Butler y la presencia de Adebayo en la pintura. Además, hay mucho juego de 1 contra 1, en parte porque Kyle Lowry, de 37 años, no es el armador creativo que alguna vez fue. La defensa general de los Hawks no está exactamente cerrada, pero es posible que no necesiten trabajar tan duro.

Estos son dos equipos que traen un poco de decepción al Play-in.

Hace dos temporadas, los Hawks llegaron a las finales de la Conferencia Este, y la temporada pasada el Heat llegó lejos. Sin embargo, ambos han sufrido un deslizamiento significativo.

Miami tiene una ventaja con este juego en su cancha local y resultados favorables frente a frente contra los Hawks, y el Heat necesitará esas ventajas. Se espera un juego bastante cerrado para ser rescatado por una de las estrellas. En este caso, Butler es el hombre en esas situaciones difíciles, ya que debería terminar entre los que más votos obtuvieron para el Jugador del Año de la NBA Clutch.

Enfrentamientos

Juegos de mañana

07:30 p.m. Atlanta – Miami

10:00 p.m. Minnesota – L.A. Lakers

