Punta Cana.– Luis Vargas, DJ Adoni, Rochy RD, Erika Lane, Alcover, Lomiiel y Yaisel LM liderarán el cartel del Playa Palmera Fest 2025, un evento que promete convertir este sábado el escenario del Playa Palmera Beach Resort en una gran fiesta musical.

Con una producción de vanguardia y un montaje de alto nivel, el festival busca ofrecer una experiencia única que combine música, tecnología y entretenimiento, atrayendo a miles de fanáticos nacionales e internacionales.

Experiencia y modalidades de acceso

El evento contará con diversas modalidades de acceso, que incluyen entradas generales para disfrutar de la experiencia completa, zonas VIP con servicios exclusivos y mesas front stage para quienes buscan una vivencia más personalizada.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, mientras que las reservaciones VIP pueden gestionarse directamente con la producción.

Punta Cana, epicentro del entretenimiento caribeño

El Playa Palmera Fest 2025 se consolida como una plataforma que celebra la música, la cultura y la energía dominicana, reafirmando a Punta Cana como uno de los principales destinos de entretenimiento del Caribe.