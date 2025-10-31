PLD cuestiona estadísticas sobre daños de tormenta Melissa

Si las estadísticas sobre los daños de Melissa al agro no son correctas, como alega el PLD, entonces debe detallar cuál es la realidad. ¿Verdad?

Por cierto, con la tormenta Melissa se ha confirmado que el cambio climático es una realidad cada vez más palpable. ¿Estamos?

Dice el presidente Donald Trump que nunca había visto un fenómeno como Melissa. Por supuesto que no, nunca se había presentado.

Tras una reunión con Xi Jinping , Trump redujo los aranceles a China y declaró el fin del bloqueo a tierras raras. ¿Qué no le cuadraría?

El día del apagón semafórico los agentes de la Digesett, que son tan dados a sustituirlos, no aparecieron ¿Coincidencia?

Nicolás Maduro no admite disensiones en su club del Alba. Expulsó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por pedir democracia.

Contrataciones Públicas tiene que ser más específica sobre la supuesta estructura que manipula concursos. ¿No les parece?

Llueven las quejas contra una agencia de viajes de la capital por la demora de 30 días para reembolsar dinero a un cliente. ¿Un abuso?