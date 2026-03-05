Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Pasó por encima al Congreso con los bombardeos unilaterales a Irán. Sin embargo ha vuelto a perder otra batalla frente al Poder Judicial al no lograr que los tribunales flexibilicen por tres meses la anulación de los aranceles a las importaciones que dispuso al margen de la ley. Un signo de que no las tiene todas consigo.

Antonio Guterres

Secretario general de la ONU

En las horas más bajas de la diplomacia por lo menos ha alzado la voz sobre la muerte de decenas de escolares durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel a un centro educativo de Teherán. En el epílogo de su gestión, tal vez haya sido bastante que calificara de horrorosa la muerte de los niños alcanzados por las detonaciones.

Wilfrido Vargas

Merenguero

La medalla que recibió en el Carnaval del Atlántico de Barranquilla, Colombia, es otro reconocimiento a su exitosa carrera musical. Su ritmo goza de gran aceptación en la nación suramericana, donde se ha convertido en un verdadero ícono. En cada escenario ha sabido poner en alto el nombre de República Dominicana.