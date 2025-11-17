El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció hoy que la economía dominicana se ha desplomado, golpeando directamente cientos de micro, pequeñas y medianas empresas, que luchan “contra la corriente para tratar de mantener a flotes”.

En tal sentido, en su acostumbrada rueda de prensa, el partido morado acusó a las autoridades de no saber acompañar ni ofrecer un entorno estable a estos empresarios.

“Desde finales de 2024, la economía dominicana empezó a mostrar señales claras de enfriamiento. Durante 2025 esta tendencia se ha profundizado, reflejándose en un crecimiento económico insuficiente, que apenas alcanza 2.2 % en los primeros nueve meses del año”, expresó Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD, tras señalar que los indicadores tributarios confirman esa realidad.

Expresó que según datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las recaudaciones por ITBIS interno solo crecieron un 2.8 % entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo período de 2024.

“Esto significa que, al descontar la inflación, se registra una caída real de 1.4 %, evidenciando lo que ya sienten todos los sectores productivos: el consumo está estancado y la economía no avanza al ritmo que necesita la gente”, precisó.

Cuello sostuvo que el comportamiento de las importaciones, un termómetro directo de la demanda, confirma este deterioro en la economía ante mencionado.

“ En los primeros 10 meses de 2025 las importaciones despachadas para consumo apenas crecieron 0.3 % respecto al año anterior. Más aún, cuando se observan productos esenciales para las Mipymes, las cifras son claras: las importaciones de televisores cayeron en 4.8 millones de dólares; las de computadoras en 13.1 millones; las de neveras en 3.7 millones, y las de vehículos disminuyeron en 22.7 millones de dólares”, agregó Cuello.