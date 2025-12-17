Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el costo de la cena navideña para una familia dominicana alcanzó en 2025 un récord de RD$16,825.14, lo que representa un incremento de 32.54 % con respecto al año anterior y un alza acumulada de 189.79 % desde el año 2020.

De acuerdo con la organización política, este encarecimiento es consecuencia directa de la crisis económica, el abandono del sector agropecuario y la eliminación de programas sociales durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa encabezada por Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, quien estuvo acompañado de Cleotilde Rodríguez, Andrés Gómez, Germán Cornelio, Rufino Aquino, Julio Sánchez y Antonio López (Papi).

En el encuentro se advirtió que millones de hogares dominicanos enfrentarán dificultades para costear la tradicional cena navideña del 24 de diciembre, debido a que los salarios no se corresponden con el alza sostenida de los precios de los productos básicos.

“Hoy, la mayoría de las familias está obligada a financiar su cena navideña con ingresos propios, pero simplemente no puede”, señala el documento presentado por Sánchez Roa.

Aumentos desde 2020

El PLD detalló la evolución del costo de la cena navideña en los últimos seis años, la cual pasó de RD$5,805.98 en 2020 a RD$6,780.00 en 2021; RD$8,114.70 en 2022; RD$9,500.20 en 2023; RD$11,350.09 en 2024, hasta situarse en RD$16,825.14 en 2025. Solo en el último año, el aumento supera los RD$5,400.

Según la organización, los principales alimentos tradicionales de la época registran precios históricos, entre ellos el cerdo horneado a RD$630.00 la libra, el pavo crudo a RD$209.95, el pollo horneado a RD$470.00 la unidad y el arroz a RD$45.50 la libra. Asimismo, señaló aumentos significativos en frutas, dulces y bebidas típicas de la temporada navideña.

Razones según el PLD

El documento advierte que la situación se ve agravada por el nivel de endeudamiento de muchas familias, que deberán destinar la regalía pascual al pago de compromisos previos, quedando sin recursos suficientes para la cena.

En ese contexto, el PLD consideró que los actuales bonos navideños “no sustituyen la cobertura ni el impacto real” de los programas sociales que fueron eliminados.

La organización política atribuyó el escenario actual al abandono del campo dominicano, al desmantelamiento de las políticas de apoyo a la producción agropecuaria, a la destecnificación del Ministerio de Agricultura, al manejo de la Peste Porcina Africana, a la depreciación del peso dominicano y a las importaciones indiscriminadas que, según sostuvo, perjudican a los productores nacionales.

Medidas urgentes

Ante esta realidad, el PLD propuso cinco medidas urgentes, entre ellas garantizar el acceso universal a la cena navideña, restablecer las cajas navideñas dirigidas a los sectores más vulnerables, corregir las distorsiones en el sector agropecuario, reincorporar a los agrónomos cancelados y regular las importaciones para proteger la producción local.

Finalmente, el PLD reiteró su compromiso de defender a las familias dominicanas, así como a productores y consumidores, y afirmó que el elevado costo de la cena navideña en 2025 refleja el deterioro económico y social que, a su juicio, atraviesa el país bajo la actual administración gubernamental.