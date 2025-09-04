Las Guáranas, provincia Duarte. – Tres dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio Las Guáranas anunciaron su renuncia a esa organización política y su retorno al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde fueron juramentados por el expresidente y presidente de esa entidad, Danilo Medina.

DIRIGENTES DEL PRM RETORNAN AL PLD

Los nuevos juramentados son:

Samuel Recio , exalcalde por tres períodos en Las Guáranas.

, exalcalde por tres períodos en Las Guáranas. Nazario Jiménez Genao , municipalista.

, municipalista. Antonio Jiménez Mejía, municipalista y líder comunitario.

REAFIRMAN COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

Durante el acto, se destacó que con la reincorporación de estos dirigentes al PLD se fortalece el trabajo político en el municipio, impulsando el progreso y el desarrollo sostenible de la comunidad de Las Guáranas, además de reafirmar la vocación de servicio y compromiso con la población local.

SU TRAYECTORIA POLÍTICA

Se informó que antes de integrarse al PRM, tanto Recio, Jiménez Mejía como Jiménez Genao habían militado en el Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que ahora retornan de manera oficial.