PLD escogerá su candidato a presidir Colegio de Abogados

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comunicó que este fin de semana tiene contemplado realizar dos actividades una relacionada con los trabajadores y la segunda nominar el aspirante a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

El sábado 29 de noviembre la secretaría de Relaciones Laborales del PLD realizará el congreso fundacional de la Corriente Sindical Miguel Soto, mediante un acto programado para iniciar a las 9:30 de la mañana en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

La dirección de la secretaría de Relaciones Laborales calificó la actividad como un espacio histórico para fortalecer la participación de los trabajadores en la vida política y sindical del país.

Mientras el domingo 30 de noviembre, la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales organiza las elecciones para escoger el próximo presidente de la corriente Dignidad Jurídica para el período 2025- 2027.

Los abogados y abogadas, miembros del PLD, podrán ejercer su derecho al voto en ocho lugares regionales para propiciar la participación de los profesionales del derecho.

Las mesas de votaciones funcionarán en Montecristi, para las provincias de la línea Noroeste, en Santiago de Los Caballeros, para las provincias del Cibao Central, en San Francisco de Macorís, para las Provincias del Nordeste.

Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, para el gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, en la Romana para las Provincias del Este, en Azua de Compostela, para las Provincias del denominado Sur Próximo, en San Juan de La Maguana para las provincias San Juan y Elías Piña y en Barahona, para las provincias de la denominada Región Enriquillo.

El proceso electoral de los abogados y abogadas peledeístas lo dirige una comisión nacional electoral compuesta por Bernardino Pichardo, quien la preside y la integran Domingo Mateo, Tomás Valdez, Héctor Rivera y Rafael Espaillat.