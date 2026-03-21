El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de la secretaría de asuntos agropecuario consideró que el fondo gubernamental de mil millones para mitigar el alza de los fertilizantes es insuficiente para enfrentar la crisis de costos que afecta la producción nacional y que golpea directamente al productor dominicano.

El agrónomo Adriano Sánchez Roa, expresó que la medida del Gobierno debe ampliarse para incluir pesticidas, herbicidas y maquinarias agrícolas, debido a que son insumos determinantes para garantizar niveles adecuados de productividad y evitar nuevas caídas en la oferta de alimentos, declaró Sánchez Roa al reaccionar al anuncio del gobierno al concluir la reunión del Consejo de Ministros.

Consideró que si el gobierno solo apoya los fertilizantes, los precios de los alimentos seguirán aumentando en el mercado local, encareciendo productos esenciales de la canasta básica como arroz, habichuelas, vegetales, carnes, leche, plátanos y yuca, entre otros, lo que afectará directamente el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Situación preocupante para seguridad alimentaria y estabilidad de precios

El ex senador explicó que con la llegada de la primavera, las autoridades deben ejecutar de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones costosas.

El experto agropecuario recordó que la República Dominicana mantiene una alta dependencia de alimentos importados, que en 2025 alcanzaron los US$5,594.5 millones, situación preocupante para la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios.

Sánchez Roa expresó que este panorama podría agravarse por el impacto del conflicto geopolítico en Medio Oriente, que ha provocado aumentos sostenidos en los precios internacionales de los productos agropecuarios.

Dijo que, por esas razones, el respaldo del Gobierno para evitar que los costos de producción continúen en aumento debió ascender a no menos de RD$5,000 millones e incluir todos los componentes impactados por el alza de precios.

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Sánchez Roa sostuvo que el respaldo a los fertilizantes debe incluir tanto los granulados como los hidrosolubles, por la alta incidencia de estos en los rendimientos de los cultivos. Asimismo, el apoyo debe abarcar toda la geografía nacional y beneficiar a productores pequeños, medianos y grandes.

Advirtió que, aunque el Gobierno anunció estabilidad en los precios de los combustibles, estos representan en promedio el 16.1% de los costos de producción de los 18 principales rubros agrícolas, por lo que se debe estar atento, ya que mantiene una presión considerable sobre la rentabilidad del sector.