SANTIAGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago realizará el próximo domingo una asamblea partidaria que contará con la presencia del expresidente de la República y actual presidente del PLD, Danilo Medina, así como del secretario general, Johnny Pujols.

En rueda de prensa efectuada en el local provincial del partido, se informó que el encuentro tendrá lugar en el bajo techo del Club Plaza Valerio, a partir de las 10:00 de la mañana.

La asamblea forma parte de las actividades de fortalecimiento, contacto y motivación de la dirigencia y militancia peledeísta en la región del Cibao.

Quizas te interese: Abinader celebra acuerdo Israel-Hamás: ¡un paso hacia la paz!

Durante esta jornada se abordarán temas estratégicos relacionados con la organización interna, la unidad partidaria y los proyectos políticos del PLD con miras al futuro.

En su intervención, la dirigencia del PLD resaltó los aportes de la gestión de Gobierno de Danilo Medina, destacando que “con el PLD se vivía mejor”.

Entre los logros señalados figuran:

La Revolución Educativa , con la ampliación de la tanda extendida, mejoras en infraestructura escolar y programas tecnológicos.

, con la ampliación de la tanda extendida, mejoras en infraestructura escolar y programas tecnológicos. El programa de Visitas Sorpresa , que fortaleció la producción agropecuaria y llevó oportunidades al campo dominicano.

, que fortaleció la producción agropecuaria y llevó oportunidades al campo dominicano. La modernización del sistema de salud pública , con hospitales mejor equipados y atención más accesible.

, con hospitales mejor equipados y atención más accesible. La expansión de programas sociales y proyectos habitacionales, que mejoraron la calidad de vida de miles de dominicanos.

El PLD extendió una invitación abierta a toda su militancia, simpatizantes y amigos del partido a participar activamente en este importante encuentro, donde “la presencia de cada peledeísta representa un paso más hacia la unidad, la renovación y la victoria”.