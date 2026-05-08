PLD respalda posición de la JCE frente a nuevos recortes al financiamiento de los partidos

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, manifestó su respaldo al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y a su presidente, Román Jáquez, tras el comunicado emitido por el órgano electoral en el que se advierte sobre los efectos negativos de una nueva reducción presupuestaria a las organizaciones políticas.

En declaraciones a El Nacional, Pujols calificó la postura de la JCE como una defensa de la institucionalidad y la democracia frente a lo que describió como presiones gubernamentales para disminuir los fondos de manera ilegal.

Según el dirigente político, el intento del Gobierno por reducir las partidas destinadas a los partidos políticos responde a un «patrón deliberado» que se ha manifestado de forma recurrente desde el año 2020.

En ese sentido, detalló que, aunque la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral establece una contribución del 0.25% de los ingresos nacionales para años no electorales, el Presupuesto General del Estado para 2026 ya consignó una reducción al 0.12%, y la nueva propuesta gubernamental pretende recortar esa cifra aún más.

El secretario general del PLD sostuvo que estas medidas afectan la equidad y la legalidad del sistema electoral.

Recordó que durante el proceso electoral de 2024 se produjeron retenciones de fondos que obligaron a las organizaciones a recurrir a los tribunales.

Posición del PLD

Asimismo, el secretario general del PLD señaló que el financiamiento público fue una conquista promovida por José Francisco Peña Gómez para evitar que los partidos dependan de financiamientos privados o de sectores irregulares.

Pujols también desestimó el argumento de la crisis económica utilizado por el Poder Ejecutivo para justificar la medida.

Afirmó que el ahorro generado por el recorte a los partidos no representa ni el 1% del dinero que el Gobierno alega necesitar, por lo que sugirió que el enfoque de austeridad debería centrarse en la reducción de la nómina pública y otros gastos estatales en lugar de afectar el sistema de partidos.