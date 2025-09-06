PLD reunirá dirigentes del Gran Santo Domingo

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunirá mañana domingo a sus dirigentes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo en una asamblea que será presidida por el ex Presidente de la República, Danilo Medina, presidente del PLD y su secretario general, Johnny Pujols.

El encuentro de este domingo da continuidad a las asambleas de dirigentes que realiza el PLD, como una decisión de su Comité Político.

La actividad, a la que asistirán miembros y dirigentes de la organización política, está pautada para iniciar a las 10:00 de la mañana, en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

En el curso del encuentro se informará de los avances organizativos y los trabajos del PLD con miras a su fortalecimiento e implementación de la nueva Línea Organizativa y Electoral.

La asamblea del domingo 7 de septiembre, le han antecedido reuniones previas de motivación y planificación de la actividad, realizadas en las circunscripciones, municipios y distritos municipales, de la capital y la provincia Santo Domingo.

Se confirman las intervenciones de la dirigencia nacional peledeísta informando de los trabajos partidarios y resaltando los aportes de las gestiones del PLD desde el Gobierno.