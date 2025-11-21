Santo Domingo.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que “las condiciones están dadas” para que esa organización política retorne al poder en las elecciones de 2028.

El planteamiento lo hizo durante la juramentación de alrededor de 500 subsecretarios y subsecretarias, agrupados en tres secretariados, en un acto celebrado la tarde del jueves en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

En medio de la actividad, Medina proclamó que serán los cuadros del partido quienes ocuparán la boleta electoral en los próximos comicios, y aseguró que el PLD “ya está compitiendo por el primer lugar de la preferencia en el electorado dominicano”.

Exhorta a trabajar sin descanso

El dirigente peledeísta instó a los recién juramentados a asumir con responsabilidad su rol dentro del partido y a entregarse al trabajo político.

“Ustedes van a alcanzar la categoría de dirigentes con el trabajo, ustedes pueden tener todos los títulos que quieran pero si no trabajan no alcanzan esa categoría”, manifestó durante el cierre del acto.

Indicó que el PLD es una organización que impulsa el crecimiento de sus cuadros y reiteró que la dirección partidaria busca que sus dirigentes “vuelen, y que vuelen alto”. Además, adelantó que la organización “pronto tendrá un jinete” para competir por la candidatura presidencial.

Llamado a la unidad de cara al 2028

Medina pidió cohesión interna en el proceso que definirá al candidato presidencial del PLD. Aseguró que cada militante tiene derecho a respaldar a quien considere más competitivo, pero llamó a evitar enfrentamientos.

“Cuando venga el proceso para escoger al próximo candidato del PLD… no se peleen y no se sectaricen”, expresó. Agregó que, una vez definido el candidato, “todo el mundo esté listo para ponerse la gorra de ese candidato que ganó”.

Críticas al gobierno actual

El expresidente sostuvo que el actual gobierno “se deteriora cada día más”, y aseguró que la población reconoce que “se equivocó al votar por el PRM”. Señaló que, en comparación, “no hay quien le gane” al PLD en materia de salud, educación, agropecuaria, energía, transporte, empleos y reducción de la pobreza, por lo que exhortó a la militancia a “salir a las calles a exhibir los títulos” de las gestiones moradas.

Dirección partidaria llama a asumir tareas territoriales

Previo al discurso de Medina, el secretario general, Johnny Pujols, motivó a los dirigentes a honrar las responsabilidades asumidas y a trabajar activamente en los territorios. Reiteró que “el partido está vivo en la medida en que sus organismos funcionan y funcionan bien”.

Asimismo, Rubén Bichara, coordinador de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa Electoral (LOE), pidió a los subsecretarios sumar a sus funciones el trabajo en recintos y colegios electorales, recordando la evolución de las estructuras internas del PLD.

Entrega simbólica de certificaciones

Durante el acto, los subsecretarios se levantaron al ser mencionados sus órganos de trabajo, para luego tomar el juramento colectivo a cargo de Medina. De manera simbólica, se entregaron certificaciones a Miledys Núñez (Organización), Rafaela Novas (Asuntos Magisteriales), Mayra Mota (Obras Públicas) y Miguel Ángel Rosario (Juventud), con la presencia de altos dirigentes peledeístas.

El evento concluyó con el lema “Servir al Partido para Servir al Pueblo”, en un abarrotado Gran Salón Bienvenido Sandoval, donde se reunieron los representantes de las 47 secretarías y comisiones que integran los secretariados Orgánico, Partido-Sociedad y Políticas Públicas del PLD.