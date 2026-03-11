Santo Domingo.- El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha comenzado a armar su maquinaria electoral con miras a lograr la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de que muchos pensaban que se trataba de una “quimera”.
En un movimiento estratégico para consolidar su estructura, Gonzalo Castillo designó ayer a Andrés Navarro como coordinador nacional de su precandidatura y a Gustavo Sánchez como director nacional operativo, dejando claro su interés en lograr la nominación presidencial para las elecciones del 2028.
Ambos designados, miembros del Comité Político (CP) del partido morado, cuentan con una dilatada experiencia en procesos electorales. En el caso de Navarro, fungió como jefe de campaña del PLD en el pasado proceso electoral.
Te puede interesar: PLD sigue confiando en Gonzalo Castillo
Gonzalo
El pasado 22 de febrero, Gonzalo Castillo, renunciante miembro del CP, fue inscrito como aspirante durante la reunión del Comité Central, en un acto realizado en el polideportivo del Club San Carlos.
Con esta decisión del excandidato presidencial peledeísta de 2020, se genera un “abanico” de aspiraciones presidenciales a lo interno del PLD.
Además de Castillo, buscan la nominación: Francisco Javier García, Luis de León, Charlie Mariotti, Manfred Mata, Francisco Domínguez Brito, Mario Bruno González, Abel Martínez y Ramón Ventura Camejo.
Su salida al ruedo político, luego de estar retirado parcialmente, podría generar más conflictos que soluciones a un diezmado partido que, tras los últimos resultados electorales oficiales, ocupa la tercera posición del tablero político del país.
Te puede interesar: Posible apuesta del PLD: Romper la polarización entre PRM y FP, para forzar el balotaje en 2028
Rechazo
Esto se suma a que muchos de los precandidatos rechazan que esa organización, fundada en 1973, escoja su candidato este año, bajo el alegato de que, de hacerse en este momento, se estarían violando las leyes electorales.
No obstante, se da como un hecho que el partido morado, mediante un proceso de consulta, proceda con la selección de su candidato en el último trimestre de este año.