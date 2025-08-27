Santiago. – La Policía Nacional apresó de manera oportuna a Starlyn Javier Rumaldo Cepeda (a) “El Locotrón”, de 31 años, señalado como presunto asesino del señor Henríquez Rafael De Olio Hernández, de 70, ocurrida el pasado 26 de agosto de 2025 en la carretera Pico Diego de Ocampo, sector Los Cocos de Jacagua.

De acuerdo con el informe preliminar, las investigaciones establecen que el hecho se produjo cuando el detenido presuntamente solicitó al hoy occiso la suma de RD$200.

Tras la negativa, lo habría agredido con un palo en la cabeza y posteriormente le ocasionó una herida mortal con un arma blanca tipo cuchillo.

En el momento de su captura, a Rumaldo Cepeda se le ocupó el arma blanca que se presume fue utilizada en el crimen. Asimismo, al ser depurado en el Sistema Policial, figura con un antecedente penal, aunque no detallado en el reporte.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia correspondientes.

En tanto, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales pertinentes.