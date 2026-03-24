Los Alcarrizos.— Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) ultimaron la mañana de este martes a un joven, presuntamente vinculado a hechos delictivos, en un incidente cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas por las autoridades.

El fallecido, de entre 20 y 25 años de edad, recibió dos disparos en el pecho, según informaciones preliminares.

De acuerdo con versiones de testigos, los agentes policiales se presentaron a la sala de emergencias del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, donde dejaron el cuerpo sin vida del joven y posteriormente se retiraron del centro de salud sin ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.

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El cadáver presenta dos impactos de bala en el pecho. El hoy occiso es de tez clara, aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de estatura, y vestía un t-shirt rojo de mangas largas y un pantalón negro tipo bermuda.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido un informe oficial que establezca el móvil del hecho ni las circunstancias en que se produjo la muerte del joven.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional emita un informe detallado sobre este caso, mientras que el cuerpo sería trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes y su eventual identificación.

Comunitarios del municipio de Los Alcarrizos manifestaron su preocupación por el hecho y pidieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido.