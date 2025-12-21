PN realiza almuerzo de confraternidad con ex jefes y ex directores generales

Santo Domingo.– Por primera vez en su historia institucional, la Policía Nacional organizó un encuentro que reunió a ex jefes y ex directores generales de la institución en un almuerzo de simbolismo, memoria y reconocimiento.

La actividad, coordinada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, actual director general policial, intehto en un mismo espacio a figuras que en diferentes etapas asumieron la responsabilidad de dirigir la entidad del orden.

La iniciativa, destacan fuentes oficiales, responde a una visión de liderazgo basada en la cohesión, la unidad y el respeto por la trayectoria institucional.

El Club para Oficiales de la Policía Nacional fue el escenario del emotivo encuentro, donde predominaron las anécdotas, reflexiones y recuerdos compartidos entre generaciones de altos mandos policiales.

Participantes coincidieron en que más que un almuerzo, se trató de un ejercicio de memoria histórica y reafirmación de valores, que contribuye a fortalecer los lazos internos de la organización.

Entre los asistentes estuvieron los mayores generales retirados Edward Sánchez González, Ney Aldrin Bautista Almonte, Nelson Peguero Paredes, Manuel E. Castro Castillo, José Armando Polanco Gómez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Bernardo Santana Páez, Jaime Marte Martínez, José Paulino Reyes de León y José Ramón Mota Paulino.

También participaron los generales Juan H. Guzmán Badía, subdirector de la Policía y director de Transformación Policial; Esteban Figuereo García, director de Recursos Humanos; Ernesto Rodríguez García, director central de Prevención; Pedro Matos Pérez, director central de Investigación (DICRIM), además del coronel Iván Matos, subdirector administrativo del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol).

Durante el acto, el mayor general (r) Rafael Guillermo Guzmán Fermín habló en representación de los presentes y destacó el valor de la iniciativa impulsada por Guzmán Peralta, calificándola como un gesto de reconocimiento al legado de quienes han dirigido la institución.

Guzmán Fermín sostuvo que este tipo de encuentros fortalecen la institucionalidad y abogó porque se mantengan de manera periódica, al tratarse de una práctica que une, reconoce y proyecta una Policía Nacional más sólida y comprometida con su misión.