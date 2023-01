PN sin pistas sobre desaparición pareja

A seis días de la desaparición de una pareja de esposos en el distrito municipal de La Guáyiga, en Santo Domingo Oeste, la Policía aún no tiene pistas de su paradero.

Desesperación y consternación embargan a esa comunidad desde que sus moradores se enteraron de la desaparición del joven comerciante Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años y su esposa, la profesora Elizabeth Almarante Pacheco, de 24.

La inquietante incertidumbre es que no saben si aparecerán vivos o muertos, y aunque la esperanza es por lo primero, partiendo de otras desapariciones les entre el pesimismo.

Los familiares de la pareja están destrozados, ya que desde el lunes no saben de ellos.

El padre de Elizabeth, Nicolás Almarante Castaño fue ayer junto a otros familiares a la Fiscalía de La Guáyiga , en búsqueda de alguna respuesta que dé con la pista de la joven pareja.

Comunitarios los han buscado por una cañada próximo a la vivienda donde residen en la Calle Progreso del referido sector, cuya casa no tiene número.

Los vecinos los definen como dos personas tranquilas y trabajadoras y que no les conocen mala conducta a ninguno de los dos, ya que el hombre es una persona muy reservada y de poco hablar, por lo que sorprende su desaparición.

Jáquez Rodríguez tiene en el sector un negocio de embutidos y Almarante Pachecho es profesora en un colegio.

Casa en la Guayiga donde vive una pareja que desaparecio. Jorge Gonzalez

“Esta comunidad está apenada con este caso, porque según les pasó a ellos le puede pasar a cualquiera”, dijo Antonio Morillo”, motoconchista de la comunidad.

Otro que dijo sentirse apenado y que pidió a Dios porque aparezcan vivos fue Iván Santos, morador del sector.

“Esas personas no se metían con nadie, tenían dos años viviendo aquí alquilados. Esto es algo terrible porque eran buenas personas”, explicó Maribel Valdez, quien comparte el primer piso de la vivienda donde reside la pareja. “Ella era un poco simpática y el un poco callado. Eso es algo muy extraño”, señaló.

Valdez narró a El Nacional que cuando llegó a su casa el martes vio a los dos niños solos en el balcón y que la última vez que vio a la pareja fue el lunes cuando bajó a botar una basura.

Señaló que nunca escucho discusiones entre ellos.

Versión policial

La Policía informó ayer que avanza en la investigación y que trabaja en el levantamiento de cámaras para dar seguimiento a la investigación y dar con los responsables de su desaparición.

Los dos niños son hijos del hombre.

La Policía Nacional dijo que han interrogado a varias personas y que trabaja en el levantamiento de videos de cámaras de seguridad del entorno y realiza distintos procedimientos para esclarecer el caso, sin que hasta el momento tenga pistas.

Extraoficialmente se ha dicho que en la vivienda los investigadores policiales encontraron más de RD$193,000 en efectivo y 12 plásticos de tarjetas de crédito, entre otras evidencias.

Ayer el hogar de los conyuges, ubicado en el sector El Progreso, permanecía cerrado y los vecinos se mantienen en silencio respecto al tema, al igual que familiares de Luis Miguel, quienes mantienen una negativa de dar información a los periodistas, aduciendo que las noticias que han escuchado en los medios han sido distorsionadas.

Su madre, Miguelina Rodríguez, informó que desde el lunes no sabe del paradero de su hijo y su nuera y que el martes sus nietos, hijos de este, de 6 y 3 años, estaban solos en la casa y sin saber dónde estaban su padre y su madrastra, por lo que un amigo los recogió y posteriormente los llevó a su casa, donde se encuentran actualmente.

Esta madre está destrozada y desconcertada esperando a un hijo que no ha llegado a casa y que desconoce de su paradero.Afirmó que desde entonces han intentado insistentemente contactarlos, pero las llamadas que hacen a sus teléfonos celulares son enviadas al buzón de mensajes.

No sabe con certeza si se trata de un robo perpetrado por alguien que conocía a los esposos.

Supuestamente en la casa faltan dos televisores, prendas y otros objetos y no hay señal de entrada forzada.

Dijo que su hijo no tenía problemas con nadie, que fuera de su conocimiento.

Vecinos del sector, que rehusaron señalaron que ese caso tiene la características de un rapto o secuestro, porque no aparecen ninguno de los dos.