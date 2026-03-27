La polémica de Vakeró tras despreciar los Premios Soberano

Manuel Varet Marte (Vakeró)

Rapero

Ha demostrado malos modales al lanzar a la basura los premios Soberano que recibió porque no se incluyó un tema suyo entre los galardonados. Podía no recibir las distinciones, pero no despreciarlas por mera frustración. Si se le hubiera concedido el reconocimiento que anhelaba no hubiera calificado los premios de basura.

Nicolás Maduro

Expresidente de Venezuela

Su caso se complica con la negativa del Gobierno estadounidense de que el Estado venezolano cubra sus gastos de defensa. Pese a los alegatos de sus abogados el juez federal decidió continuar el proceso por narcoterrorismo y otras acusaciones. Sin embargo la manifestación en rechazo a las imputaciones es buena muestra de solidaridad.

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Antonio Guterres

Secretario general de la ONU

Aunque su gestión ha sido relegada prácticamente a la nada, no por ello se ha refugiado en el silencio y dejar de asumir sus atribuciones. Ahora, con mucha entereza, promueve la colaboración entre los miembros para suministrar a Cuba combustible y alimentos en un gesto digno de reconocerse.