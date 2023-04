Policía apresa 2 hombres; les ocupa tarjetas subsidios del Gobierno

Agentes policiales, pertenecientes al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), arrestaron a dos presuntos delincuentes a los que ocuparon 503 tarjetas con cintas magnéticas, las cuales utilizarían para clonarlas y estafar beneficiarios de los programas de asistencia social del gobierno.

Se trata de Manuel Alejandro Díaz Villar (A) Bebé, 38 años, residente en Bani y Franquely Alexander Guzmán Montero (A) Pincha, 26 años, residente en Yaguate, quienes, al momento de ser detenidos, por agentes de la subdirección Regional (DICRIM) San Cristóbal, y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), en fragante delito en la calle Enriquillo próximo a la Envasadora de Gas Yaguate Gas, sector La Uva del municipio Yaguate, San Cristóbal.

En la intervención fueron ocupados, 21 royos de baucher, una caja de color negro con el nombre Voopoc, además, tres teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, los cuales admiten utilizarlos para obtener datos y almacenar los de beneficiarios de las tarjetas de los programas de asistencia social.

Pudes leer: Apresan 2 presuntos atracadores se hacían pasar como taxistas

En el día de hoy les fueron realizados varios allanamientos junto a la Fiscalía de la provincia de San Cristóbal, a Guzmán Montero en Yaguate, y a Díaz Villar en Baní, No. 01541-2023-AJOA-00681, No. 01541-2023-AJOA-00684, y No. 01541-2023-AJOA-00682, en procura de localizar los equipos que ellos utilizaban.

Los detenidos y lo ocupado serán enviados al Departamento de Investigaciones Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), para los fines correspondientes.