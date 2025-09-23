Mercedes-Benz acribillada en Bella Vista; fiscal sospecha vínculos con narcotráfico

Santo Domingo. – Al menos siete impactos de bala recibió una Mercedes-Benz G-63 en la que viajaba Starling Noboa Ysabel, de 34 años, junto a una mujer, durante un ataque registrado la mañana del lunes en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Camila Henríquez, sector Bella Vista. Pese a la ráfaga, ambos resultaron ilesos.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló que el hecho podría estar vinculado al narcotráfico, señalando que ya hay personas y un vehículo identificados dentro de la investigación.

Los atacantes se desplazaban en una Honda CR-V, abandonada tras colisionar minutos después en la avenida 27 de Febrero con Winston Churchill. En su interior fue hallado un fusil American Spirit ASA15, calibre 5.56×45 mm, con 44 cápsulas y un teléfono celular.

Mercedes-Benz acribillada

La Policía Nacional informó que Noboa Ysabel tiene antecedentes penales y que su versión está bajo análisis. Mientras tanto, las evidencias fueron enviadas a la Policía Científica para profundizar las pesquisas.