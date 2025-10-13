Santo Domingo. – La Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de estafar a varios ciudadanos mediante la modalidad del “cambiazo” de tarjetas bancarias, entre ellos el comunicador y comediante Félix Tejeda, conocido popularmente como Ñonguito.

Los detenidos fueron identificados como José Miguel de la Cruz Sánchez e Isaías Otinwardin Durán, residentes en el municipio Santo Domingo Este. Ambos están acusados de sustituir tarjetas de crédito y débito en cajeros automáticos, aprovechándose de usuarios que presentaban supuestos inconvenientes al realizar transacciones.

De acuerdo con el informe de la Policía, el fraude contra Ñonguito ocurrió en un cajero automático ubicado en un supermercado de la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional. Durante las pesquisas se recuperó parte de las compras realizadas con la tarjeta sustraída, incluyendo varias bebidas alcohólicas adquiridas con el plástico robado.

Puedes leer: Movimientos populares en Navarrete inician paro por justicia social

El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (DICRIM), en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos.

Puedes leer: Gobierno presenta la ‘Tarjeta Joven’: una nueva era de inclusión para la juventud dominicana

En la intervención fueron ocupadas 30 tarjetas bancarias de diferentes entidades financieras, presuntamente utilizadas en la comisión de los fraudes. Según el reporte preliminar, los detenidos admitieron dedicarse al “cambiazo” y describieron cómo abordaban a sus víctimas bajo el pretexto de ayudarlas con transacciones fallidas.

Asimismo, los investigadores localizaron un negocio de venta de bebidas alcohólicas cuyo propietario confesó haber adquirido parte de los productos obtenidos de manera fraudulenta, entregando voluntariamente cinco cajas de distintas marcas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía amplía las investigaciones para determinar si existen otros integrantes de la red delictiva.